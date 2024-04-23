李家超：多間國際會計師行預料　港今年IPO集資額逾1000億元

指港交所正審批近百宗上市申請

李家超指，今次中證監措施將為國內外投資者，提供更多吸引和便利，更多內企龍頭到港上市，將為香港IPO市場注入更多活力和吸引力。他透露現時港交所(388)審批的上市申請近100宗，而在內地監管機構申請備案到港上市也有幾十家企業，包括來自製造業、物流、AI和金融科技等。

稱內企龍頭來港上市助港股重回合理估值

他又說，政府正積極向在「獨角獸榜」領先的內地企業宣傳到港融資，形容相關企業具備較高的知名度和市場估值，到港上市將提升市場熱度。他引用多間國際會計師行預計，今年香港IPO集資額將超過1,000億元，IPO市場恢復活力將刺激股票市場的交投氣氛，提升流動性和成交額，有助現時超賣的股票，重回合理的估值範圍，並將帶動其他金融和專業服務，例如證券、銀行、會計、法律等的業務，有助整體經濟和氣氛等。