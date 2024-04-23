李家超：多間國際會計師行預料　港今年IPO集資額逾1000億元

中證監公布5項資本市場對港合作措施，包括放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍、將REITs納入港股通，以及支持內地龍頭企業來港上市等。行政長官李家超今(23日)在行會前指，夏寶龍主任在4月15日表示惠港措施陸續有來，他熱烈歡迎中證監惠港措施，感謝中央關心及支持香港，認為會為本港資本市場發展帶來更多實質的幫助，又說多間國際會計師行預計，今年香港IPO集資額將超過1,000億元。他強調，中央再次重申全力支持香港長期保持獨特地位和優勢，明確指出要鞏固提升香港國際金融中心地位，再次體現國家是香港的最大後盾。
指港交所正審批近百宗上市申請
李家超指，今次中證監措施將為國內外投資者，提供更多吸引和便利，更多內企龍頭到港上市，將為香港IPO市場注入更多活力和吸引力。他透露現時港交所(388)審批的上市申請近100宗，而在內地監管機構申請備案到港上市也有幾十家企業，包括來自製造業、物流、AI和金融科技等。
稱內企龍頭來港上市助港股重回合理估值
他又說，政府正積極向在「獨角獸榜」領先的內地企業宣傳到港融資，形容相關企業具備較高的知名度和市場估值，到港上市將提升市場熱度。他引用多間國際會計師行預計，今年香港IPO集資額將超過1,000億元，IPO市場恢復活力將刺激股票市場的交投氣氛，提升流動性和成交額，有助現時超賣的股票，重回合理的估值範圍，並將帶動其他金融和專業服務，例如證券、銀行、會計、法律等的業務，有助整體經濟和氣氛等。
李家超又說，人民幣股票交易櫃台納入「港股通」將進入技術方案落實階段，現時有24隻雙櫃台證券，當中不少交投活躍的股票，佔港股平均每日成交額約40%。吸引企業方面，政府將引進重點企業辦公室、投資推廣署、以及駐內地和海外的經貿辦事處會向重點企業積極推廣，吸引他們來香港融資。
此外，李家超說，今年是「互聯互通」十周年，政府將會舉行多項活動，重點宣傳「互聯互通」的成就和優點，吸引更多企業和資金來港投資。港交所(388)亦會持續不停舉辦外展活動，介紹上市申請及提供協助。