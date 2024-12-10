李家超：本港保險業角色前所未有重要　科技創新成關鍵推手

行政長官李家超表示，在「一國兩制」下，香港是融合中國優勢和全球優勢的城市，擁有世界一流的基礎設施、策略位置及健全的監管制度。作為全球三大金融中心之一及資產與風險管理中心，香港在引領保險業發展方面發揮舉足輕重的作用，面對日益動盪的國際形勢、經濟不確定性、地緣政治變化及氣候轉變加劇，保險業的角色前所未有地重要。
李家超：香港在國際舞台一直扮演全風險管理的關鍵角色
李家超出席保險業監管局舉辦的「 亞洲保險論壇 」致辭表示，香港在國際舞台一直扮演全風險管理的關鍵角色，持續吸引全球最著名保險公司和投資者，現時有大約160家授權保險企業，當中包括6家屬全球十大保險公司落戶香港，三大國際保險集團亦選擇香港作為管理基地，充分體現香港作為國際金融中心和保險業樞紐的優勢。
他說科技創新將成為保險業的關鍵推手，香港致力推動保險業的科技和數碼轉型，保險監管機構正營造有利於創新的環境，讓保險業界能夠以新的數碼商業模式增強客戶體驗，香港迅速發展的保險科技正協助行業透過人工智能、數據分析、區塊鏈技術，為企業和消費者帶來益處。
李家超又說粵港澳大灣區為本港保險市場帶來機遇，「港車北上」的汽車保險就是保險業界互聯互通的例子，而且越來越多港人退休後到大灣區生活，他鼓勵業界探索創新的跨境保險產品，滿足兩地居民和企業需求。特區政府將繼續推動內地和海外企業在香港設立保險業務，透過創新力量，讓香港成為更具吸引力的保險和風險管理基地。
原文刊登於 香港電台