李家超：本港保險業角色前所未有重要　科技創新成關鍵推手

行政長官李家超表示，在「一國兩制」下，香港是融合中國優勢和全球優勢的城市，擁有世界一流的基礎設施、策略位置及健全的監管制度。作為全球三大金融中心之一及資產與風險管理中心，香港在引領保險業發展方面發揮舉足輕重的作用，面對日益動盪的國際形勢、經濟不確定性、地緣政治變化及氣候轉變加劇，保險業的角色前所未有地重要。

李家超：香港在國際舞台一直扮演全風險管理的關鍵角色

李家超出席保險業監管局舉辦的「 亞洲保險論壇 」致辭表示，香港在國際舞台一直扮演全風險管理的關鍵角色，持續吸引全球最著名保險公司和投資者，現時有大約160家授權保險企業，當中包括6家屬全球十大保險公司落戶香港，三大國際保險集團亦選擇香港作為管理基地，充分體現香港作為國際金融中心和保險業樞紐的優勢。