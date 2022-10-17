李家超：習近平講話表明中央重視港澳 報告無提港民主 譚耀宗：要時間檢視

中共總書記、國家主席習近平昨在二十大開幕會發表報告。行政長官李家超在社交網站發文，指工作報告中多次提及「一國兩制」和港澳工作，充分表明中央的高度重視，令人鼓舞；並預告習近平早前七一對香港提出「四個必須」和「四點希望」，將成為未來施政的大方向和大藍圖。至於今次報告並無提及香港要有序推進民主，人大常委譚耀宗不認為是忽略，民建聯主席李慧琼就認為基本法對香港民主的承諾沒有改變。

李家超昨早觀看中共二十大直播，其後在Facebook發文指，報告對「一國兩制」實踐作出精闢論述，是推進香港發展的定海神針，令他想起習近平在七一重要講話中，對香港提出「四個必須」和「四點希望」；他指這將成為未來施政的大方向及大藍圖。他預告會在後日(19日)公布的《施政報告》中，提出更多發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題以及增強香港競爭力等。