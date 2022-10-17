李家超：習近平講話表明中央重視港澳 報告無提港民主 譚耀宗：要時間檢視

中共總書記、國家主席習近平昨在二十大開幕會發表報告。行政長官李家超在社交網站發文，指工作報告中多次提及「一國兩制」和港澳工作，充分表明中央的高度重視，令人鼓舞；並預告習近平早前七一對香港提出「四個必須」和「四點希望」，將成為未來施政的大方向和大藍圖。至於今次報告並無提及香港要有序推進民主，人大常委譚耀宗不認為是忽略，民建聯主席李慧琼就認為基本法對香港民主的承諾沒有改變。
李家超昨早觀看中共二十大直播，其後在Facebook發文指，報告對「一國兩制」實踐作出精闢論述，是推進香港發展的定海神針，令他想起習近平在七一重要講話中，對香港提出「四個必須」和「四點希望」；他指這將成為未來施政的大方向及大藍圖。他預告會在後日(19日)公布的《施政報告》中，提出更多發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題以及增強香港競爭力等。
譚耀宗：報告顯示港未來要重點發展經濟
相比十九大報告，今次並無提及香港要有序推進民主，全國人大常委譚耀宗認為，無提及不代表中央忽略，指完善選舉制度剛剛落實，要時間檢視有無可改進的空間。他又表示，習近平於報告中，再度提及一國兩制是香港的最好安排，是意義深遠，相信會成為未來黨的路線方針。他亦指出，習近平並非首次提及香港要破解經濟及社會深層次矛盾，顯示香港未來重點是發展經濟，要不斷檢討及改革。
李慧琼︰基本法民主承諾不變
民建聯主席李慧琼就認為今次報告並無提及香港要有序推進民主，是因過去5年香港經歷不平凡，今次報告是貫徹習近平在香港回歸25年的重要講話，是新時代下對香港的重要政策。她又表示，基本法對香港民主的承諾清楚列明，沒有改變。李慧琼又指，中央知道香港市民對與內地通關的期盼，相信特區政府在防疫政策上，會做到與世界聯通，同時讓中央有信心，逐步增加通關名額或落實逆向隔離等政策。
林建岳：報告進一步指明發展方向
全國政協常委林建岳表示報告令人鼓舞，為國家事業指明方向。林建岳又說，香港已從由亂到治進入由治及興的新階段，二十大將為香港的發展、「一國兩制」行穩致遠注入新動力，社會各界應全面準確貫徹「一國兩制」方針，更加積極融入國家發展大局，既為全面建設現代化國家發揮更大作用，也為香港開拓更大機遇。