李桂華：加入國安處早料會被制裁 心情生活「沒半點影響」

為慶祝警隊成立180周年，警隊刊物《警聲》推出特刊《香港警察守城故事》，訪問來自6部門18名不同職級人員，包括國家安全處總警司李桂華。他在訪問中提到加入國安處時已預料到被制裁，但對恐嚇施壓已見怪不怪，「區區的制裁，對我的心情和生活沒有半點影響。」 蕭澤頤滿意警隊整體表現 「在挑釁前克制」惟仍有改善空間 18名受訪警員來自不同職級，包括警務處處長蕭澤頤亦受訪談投身警隊原因及任職難忘經歷。其中蕭澤頤在訪問中就提到對警隊整體表現滿意，「能夠在壓力下堅持，在挑釁前克制」，惟仍有改善空間，他又指警隊近年遭「假新聞真抹黑」，認為應該讓市民知道警隊其實付出很多：「與其任人以訛傳訛，不如自己講清講楚，以前是謊言說多幾次會被當成真，現在是真相不去解釋會被誤為假。不過目前情況有所改善了，對於假新聞真抹黑，我們很快便有回應。」

以前是打擊傳統違法者 現在專門對付反中亂港罪犯 特刊亦訪問國家安全處總警司李桂華，他表示對加入國安處「沒半分猶疑」，強調在當時能加入維護國家安全的隊伍是光榮，認為工作性質與過去刑偵崗位相近，只是對象不同，「以前是打擊傳統的違法者，現在是專門對付反中亂港的罪犯，都是保衛香港、守護市民。」 知名度提高有不便 「黑暴期間曾在街被無端辱罵」 李桂華因經常出席記者會為市民熟知，被問到知名度提高是否有壓力，李稱向市民解釋政策、說明立場或者報告調查進度是執法重要一環，只擔心準備資料是否充足、解說是否準確到位，沒考慮會被中傷或誣蔑，唯坦言被更多人認識後有帶來不便：「例如在黑暴期間曾遭人在街上無端辱罵，但只要堅信自己事事光明磊落，又何懼之有。」

至於工作上難過時刻，李表示在辦案時見到有年輕人被煽惑後犯法會為他們難過和不忿，認為年輕人燦爛的時光本不應在牢獄中度過：「我痛恨那些利用年輕人易衝動和充滿激情的特質來誘使他們犯法的人，自己卻置身事外。」 斥制裁似黑社會卑劣行徑 「對整個警隊也沒影響」 李桂華調任國安處後被美國財政部制裁，他指在加入一刻已預料到，不過身為「老刑偵」的他對在明在暗的恐嚇施壓已見怪不怪：「唯一令我不禁失笑的是為何一個國家要淪落至使用與黑社會般的卑劣行徑，來打擊別國執法者維護法紀的決心。要知道能夠為維護國家安全的使命出一分力，就算刀山火海，我都當仁不讓，區區的制裁，對我的心情和生活沒有半點影響。」他更膽敢說制裁，對整個警隊也沒有甚麼影響，「從不斷有同事申請調任過來國安處，大家的無畏無懼可見一斑。」