李梓敬倡政府支援KOL業界　參與國際活動交流合作

深化國際交往合作方面，行政長官李家超提及國務院總理李強在全國兩會發表工作報告時，涉及港澳的篇幅中首次提及深化國際交往合作，支持港澳發展經濟，改善民生，保住長期繁榮穩定。李家超指上任以來率領商貿團到訪多個國家，每次都獲得充實成果，展現香港超級增值人及聯繫人的角色，就此詢問議員應向甚麼方向繼續推進國際交往合作。

李梓敬倡政府支援KOL業界

美國著名網紅IShowSpeed上月訪港，李梓敬會上發言時提到IShowSpeed成功向世界展現國家與香港的真實面貌，說好中國及香港故事，甚至有評論指IShowSpeed以單人之力摧毀美國政府多年來透過西方媒體對中國的抹黑。李梓敬指網紅經濟發展蓬勃，「單靠一兩個組織唔會識得晒，喺Speed嚟香港之前，我夠膽講在座大部分人都唔知佢係邊個」。他提議政府推出資助計劃，予機構申請主動引入KOL來港宣傳；政府亦可支援KOL業界出席國際KOL活動、博覽等，加強國際交流。

李家超認同透過KOL作宣傳，不過強調政府資金有限，在適當情況下「可支持嘅都支持」。另外，需靠民間力量靈活應變，他指李梓敬「都有心，可推動鼓勵，凝聚力量」。

立法會議員黃錦輝發言時提到香港近幾年舉辦的國際會議偏重商業，有關學術及科學研究的較少。他認為香港致力

成為國際創新科技中心及國際教育樞紐下，應著重推動大型學術會議，令國際學者及人才來港時多了解香港情況，吸引他們來香港工作，助力政府「搶人才」。美國政府近日不斷向哈佛大學施壓，一度禁止招收國際學生。李家超提及有些大學生受美國政府的不公平歧視、對待，而香港在教育方面有優勢，擁有5間世界百強大學。他指香港擁有多元優勢，林林總總的會議都應舉行。不過，「政府得一個，得十幾萬公務員」，他促請各界別一同努力，例如教育界「自己講優勢，比政府講更有優勢」。