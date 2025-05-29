李梓敬倡政府支援KOL業界　參與國際活動交流合作

立法會今日舉辦行政長官互動交流答問會，主題分別是深化國際交往合作及加快發展北部都會區。新民黨立法會議員李梓敬建議政府支援關鍵意見領袖(KOL)業界，支持他們出席國際KOL活動，深化國際交流合作。
深化國際交往合作方面，行政長官李家超提及國務院總理李強在全國兩會發表工作報告時，涉及港澳的篇幅中首次提及深化國際交往合作，支持港澳發展經濟，改善民生，保住長期繁榮穩定。李家超指上任以來率領商貿團到訪多個國家，每次都獲得充實成果，展現香港超級增值人及聯繫人的角色，就此詢問議員應向甚麼方向繼續推進國際交往合作。
李梓敬倡政府支援KOL業界
美國著名網紅IShowSpeed上月訪港，李梓敬會上發言時提到IShowSpeed成功向世界展現國家與香港的真實面貌，說好中國及香港故事，甚至有評論指IShowSpeed以單人之力摧毀美國政府多年來透過西方媒體對中國的抹黑。李梓敬指網紅經濟發展蓬勃，「單靠一兩個組織唔會識得晒，喺Speed嚟香港之前，我夠膽講在座大部分人都唔知佢係邊個」。他提議政府推出資助計劃，予機構申請主動引入KOL來港宣傳；政府亦可支援KOL業界出席國際KOL活動、博覽等，加強國際交流。
李家超認同透過KOL作宣傳，不過強調政府資金有限，在適當情況下「可支持嘅都支持」。另外，需靠民間力量靈活應變，他指李梓敬「都有心，可推動鼓勵，凝聚力量」。
立法會議員黃錦輝發言時提到香港近幾年舉辦的國際會議偏重商業，有關學術及科學研究的較少。他認為香港致力
成為國際創新科技中心及國際教育樞紐下，應著重推動大型學術會議，令國際學者及人才來港時多了解香港情況，吸引他們來香港工作，助力政府「搶人才」。美國政府近日不斷向哈佛大學施壓，一度禁止招收國際學生。李家超提及有些大學生受美國政府的不公平歧視、對待，而香港在教育方面有優勢，擁有5間世界百強大學。他指香港擁有多元優勢，林林總總的會議都應舉行。不過，「政府得一個，得十幾萬公務員」，他促請各界別一同努力，例如教育界「自己講優勢，比政府講更有優勢」。
討論加快北都發展
加快發展北部都會區方面，李家超指北都面積佔香港三分之一，未來人口亦佔三分之一，對香港發展十分重要。他指政府已加快發展步伐，但仍然心急如焚，希望與議員共同談討方法。商界議員廖長江問及政府會否參考港深創科園公司負責管理河套的實務工作，或由政府成立全資擁有的公司，負責制定北都園區發展策略。李家超將北都與機場作比較，指機場管理局做得非常成功，不過北都面積遠大於機場，他認為可考慮在大架構下，再分成不同架構靈活推進各發展範疇。
議員陳健波建議政府簡化行政程序，擴大市場參與，加快北都建設。他續指主要涉及協調問題，如果有一個「中心」統籌審批會加快步伐。他鼓勵主事官員需有同理心，「覺得係自己嘅事，幫手解決問題，唔係製造問題。使錢要覺得係自己嘅錢，唔係『阿公』嘅錢」。
李家超認同統籌領導作用很重要，他舉例今屆政府設立副司長帶來作用，例如近期兩名副司長將九龍城寨電影的實景搬到九龍城公園，讚揚財政司副司長黃偉綸「默默耕耘，佢唔講㗎，做野當然唔係為人讚賞。另一位副司長幫佢再增值，推動宣傳」。他指政府願意拆牆鬆綁，加快發展步伐。