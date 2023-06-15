杭州亞運中國香港代表團吉祥物「堅仔」曝光　設計者盼呈獅子山精神

距離杭州亞運會揭幕尚餘100日，港協暨奧委會今日(15日)公布中國香港代表團的全新吉祥物「堅仔」，邀請全港市民一起為運動員打氣，亦是亞運中國香港代表團首次迎來吉祥物。港協暨奧委會去年與香港知專設計學院合作，邀請該學院的學生為中國香港代表團徵集吉祥物設計，結果由21歲傳意設計系廣告設計高級文憑學生潘祖瑩設計、名為「堅仔」的獅子吉祥物勝出。

「堅仔」髮型如獅子山石頭般堅硬

潘祖瑩指，「堅仔」的性格特點與香港運動員一樣，擁有堅毅拼搏的精神，不輕言放棄。她又指，獅子山是香港的地標，亦代表家傳戶曉的「獅子山精神」。她透露從初稿到最後定案，有很大程度的改變，亦曾設計20多個版本才有現在的「堅仔」，並稱為呈現「堅仔」的獨特之處，其頭髮以石頭的形態展現，予人感覺「硬淨」，而不是毛茸茸和鬆散的，就像獅子山的石頭一樣堅硬，正好與運動員堅毅的精神相呼應。