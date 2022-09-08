東九文化中心料2023年分階段啟用 楊潤雄：將成藝術科技重鎮及培訓搖籃

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（8日）出席「香港新坐標：中外文化藝術交流中心」 高峰論壇致辭時表示，近年相關政策局的基金已預留1億元予有意推動藝術科技的人士申請，政府另外撥款7,000萬元以提升康文署轄下演藝場地的設備，有關工程亦已陸續展開。他指，現正興建的西九文化區演藝綜合劇場將在日後提供另一個頂級舞蹈和戲劇表演場地；東九文化中心可望於2023年起分階段啟用，屆時將成為藝術科技重鎮及培訓搖籃。



楊潤雄表示，新成立的文化體育及旅遊局統整了政府在文化和創意產業、體育及旅遊範疇的工作，更聚焦地制訂政策，推動這幾方面的發展和結合，並配合《十四五規劃綱要》，將發展香港成為「中外文化藝術交流中心」作為局方的一個重點工作。



他指，要發展香港成為「中外文化藝術交流中心」，除了政府在政策層面的工作，更需要業界的廣泛及積極的互動參與。過去兩個月，他與不少文化藝術界別的朋友會面，深深感受到文化藝術和創意產業界對參與發展香港成為「中外文化藝術交流中心」的期盼、積極和熱誠。



楊潤雄說，要成為一個文化藝術交流中心，香港需要匯集大型文化藝術盛事、國際性展覽、文化表演等，亦透過豐富的節目吸引中外人士來港參與文化藝術活動及交流。一個地方需要有豐富的文化藝術內容及氛圍，才能有條件稱得上是文化藝術交流中心。這個是第一點。第二，要發揮獨特的優勢即是能匯集中外文化、推動中外協作和有機結合，以及令來自不同地方的文化元素均能在香港綻放光芒，突顯香港文化藝術的包容性、優越性和獨特性。第三，發展文化藝術需要充足及合適的硬件配合，不容置疑；第四，文化藝術人才及團體匯集亦是要成功推動文化交流中不可或缺的一環。第五，需透過有效的文化藝術平台促進合作，並讓文化藝術業界產業化及「走出去」。



楊潤雄指今年的「設計營商周」峰會暫定於11月底至12月初以線上及線下形式舉行，預計將吸引超過80萬人次參與及進行交流。往後亦會繼續透過政策措施及支援，吸引更多國際性大型文化活動在香港舉行。



他提到政府一直聯同西九文化區管理局、香港演藝學院、香港藝術發展局、香港藝術中心深化人才培訓的工作，特別在藝術行政、藝術科技和文物修復等範疇。香港演藝學院現時培訓約1000名相當於全日制的學生，每年的畢業人數約250名，他們成為香港表演藝術界的中流砥柱。



楊潤雄又指，將在東九文化中心立名為「創館」（The Lab） 的試驗場，並成立「東九文化中心藝術科技學院」，提供有系統的培訓及製作不同類型的藝術科技節目。在天水圍興建的文物修復資源中心，將成為文物修復人才培訓和交流的一個基地和平台。政府在2022至23年度，向「粵劇發展基金」注資一億元，加強支持從業員的專業提升和持續培訓。



他說，希望與業界繼續緊密合作，聆聽大家的意見，期望能在今年10月的《施政報告》中推出適切及到位的措施，一同向實現發展香港成為「中外文化藝術交流中心」的方向邁進。