東區醫院建兩間複合手術室 手術同時可做放射診斷介入治療

醫生救治病人分秒必爭，但協助斷症時，或要將病人反覆送到醫院不同樓層接受如放射診斷和手術治療等。東區醫院為縮減病人運送時間，早前把6樓騰空，改建成兩間複合手術室，醫護團隊可於手術室內即時為病人進行放射診斷和介入治療。
與一般手術室不同，複合手術室內設有由善長捐助的「術中電腦掃描造影系統」和「機械臂血管造影機」。東區醫院麻醉科部門主管醫生鄭佩芝指，複合手術室能為病人提供「一站式」診斷和治療，當手術相對複雜、緊急如主動脈瘤、複雜性骨折等，病人在急症室完成X光造影及電腦掃描後，即可送到複合手術室作進一步診治；若手術期間病人的生命表徵有異常，醫療團隊更可即時使用上述儀器做電腦掃描並通知對應的專科醫生到場處理。病人毋須在手術期間多次乘坐升降機送往不同樓層進行診斷及治療，有助減少移動病人，避免意外發生。
7秒完成電腦掃描清晰準確盤骨影像
血管手術、腦神經血管手術、複雜性骨折等骨科手術均需要放射介入治療。東區醫院矯形及創傷外科(骨科)顧問醫生麥仁傑表示，過去進行盤骨骨折復位手術病人，需要到放射部接受電腦掃描製作盤骨電腦影像，準備工作往往需要一小時但電腦影像亦可能不清晰。現在複合手術室內機械臂血管造影機，僅需7秒就能夠完成電腦掃描，做出更清晰和準確的盤骨影像。電腦導航機器亦幾乎即時能辨識盤骨影像並製作電腦導航，團隊需時10分鐘後就可開始手術。
港島東醫院聯網外科臨床服務統籌彭佳源透露，複合手術室於昨日(29日)進行首次手術，預計啟用後首年能提供107個介入手術，接近一半為血管手術，其餘包括腦神經介入手術、脊椎手術、複雜的創傷手術等等，期望為有需要的病人提供一站式服務，提升病人安全。