東區醫院建兩間複合手術室 手術同時可做放射診斷介入治療

醫生救治病人分秒必爭，但協助斷症時，或要將病人反覆送到醫院不同樓層接受如放射診斷和手術治療等。東區醫院為縮減病人運送時間，早前把6樓騰空，改建成兩間複合手術室，醫護團隊可於手術室內即時為病人進行放射診斷和介入治療。

與一般手術室不同，複合手術室內設有由善長捐助的「術中電腦掃描造影系統」和「機械臂血管造影機」。東區醫院麻醉科部門主管醫生鄭佩芝指，複合手術室能為病人提供「一站式」診斷和治療，當手術相對複雜、緊急如主動脈瘤、複雜性骨折等，病人在急症室完成X光造影及電腦掃描後，即可送到複合手術室作進一步診治；若手術期間病人的生命表徵有異常，醫療團隊更可即時使用上述儀器做電腦掃描並通知對應的專科醫生到場處理。病人毋須在手術期間多次乘坐升降機送往不同樓層進行診斷及治療，有助減少移動病人，避免意外發生。