東岸板道西段開放甯漢豪樂見市民歡迎　東段下半年陸續開放

北角東岸板道(西段)已開放一星期，發展局局長甯漢豪在網誌表示，很高興看到板道自開放以來廣受市民歡迎，期待設施成為維港以至香港的新地標。她指，東岸板道是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道，工程技術相當具挑戰性。當北角至鰂魚涌的東岸板道(東段)開放後，將打通整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊。

土木工程拓展署高級工程師楊思翔指，東岸板道被維多利亞港環抱，左右兩旁均為海，團隊以「城市海浪」作為整體設計概念，讓市民走在板道有如踏步海上的感覺，又稱東岸板道東西兩段分別設置3個觀景台，供市民欣賞維多利亞港的全景，首段開放的板道更設有飲水機和自動售賣機，餘下部分板道將增設售賣亭和餐飲設施，並提供更多空間舉行小型活動或戶外展覽等。

土拓署工程師黃邦彥表示，東岸板道鄰近岸邊，位處水域需要供維修東區走廊結構及海堤以至緊急救援船隻使用，因此團隊以創新做法，首次在維港水域設置兩條「開合橋」及一條「轉盤橋」，方便船隻來往。他又稱，板道興建亦受東區走廊環境限制而極具挑戰，既有高度限制，亦要在不影響行車的前提下，在3至4年左右完成工程時間非常緊迫。

兩部門協調工程時間展示合作無間精神

在面對有關挑戰下，黃邦彥透露團隊遂盡量利用現有橋下空間，將板道組件安裝在現有地基樁帽上，盡量減低建造海上樁柱的數目、時間和成本，並同步在建造海上樁柱的時間，亦於內地大規模製造板道組件結構和設施，運抵香港後就會配合潮水高度，工程船在水位合適時利用「自走式模組運輸車」將板道組件準確地移到指定位置上安裝，免卻搭建臨時棚架及模板的大量工序。