東岸板道西段開放甯漢豪樂見市民歡迎　東段下半年陸續開放

北角東岸板道(西段)已開放一星期，發展局局長甯漢豪在網誌表示，很高興看到板道自開放以來廣受市民歡迎，期待設施成為維港以至香港的新地標。她指，東岸板道是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道，工程技術相當具挑戰性。當北角至鰂魚涌的東岸板道(東段)開放後，將打通整條長約13公里連貫堅尼地城至筲箕灣的海濱長廊。
▼東岸板道(西段)現已開放▼
板道日後將增設餐飲設施
土木工程拓展署高級工程師楊思翔指，東岸板道被維多利亞港環抱，左右兩旁均為海，團隊以「城市海浪」作為整體設計概念，讓市民走在板道有如踏步海上的感覺，又稱東岸板道東西兩段分別設置3個觀景台，供市民欣賞維多利亞港的全景，首段開放的板道更設有飲水機和自動售賣機，餘下部分板道將增設售賣亭和餐飲設施，並提供更多空間舉行小型活動或戶外展覽等。
土拓署工程師黃邦彥表示，東岸板道鄰近岸邊，位處水域需要供維修東區走廊結構及海堤以至緊急救援船隻使用，因此團隊以創新做法，首次在維港水域設置兩條「開合橋」及一條「轉盤橋」，方便船隻來往。他又稱，板道興建亦受東區走廊環境限制而極具挑戰，既有高度限制，亦要在不影響行車的前提下，在3至4年左右完成工程時間非常緊迫。
兩部門協調工程時間展示合作無間精神
在面對有關挑戰下，黃邦彥透露團隊遂盡量利用現有橋下空間，將板道組件安裝在現有地基樁帽上，盡量減低建造海上樁柱的數目、時間和成本，並同步在建造海上樁柱的時間，亦於內地大規模製造板道組件結構和設施，運抵香港後就會配合潮水高度，工程船在水位合適時利用「自走式模組運輸車」將板道組件準確地移到指定位置上安裝，免卻搭建臨時棚架及模板的大量工序。
黃邦彥形容，這些方法可克服因東區走廊高度限制而不能使用大型吊運工具的挑戰，又說興建板道的同時路政署亦要翻新東區走廊橋底，土拓署與路政署合作安排時間和空間予雙方工程同時進行，工程後期路政署甚至僅可利用午飯時間進行棚架工程，以免影響板道工程進度，有關安排展示政府團隊合作無間的精神。