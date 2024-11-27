東張西望｜世紀渣男當女友「人肉提款機」　借財仔呃帛金騙父母被公開

無綫電視節目《東張西望》昨日(27日)報道了一名被稱為「世紀渣男」的阿強。他不僅將女友當作「人肉提款機」，甚至對自己的父母亦不放過。為此，女友Lulu(化名)在節目中哭訴：「我同你一齊咁多年，你居然咁樣對我？」於是決定揭露阿強的惡行，希望大家對這位「世紀渣男」有所警愓。

節目中，「渣男」阿強的前女友Lulu接受主持人梁敏巧的訪問，講述了她與阿強的故事。她表示最初是透過中學朋友認識阿強，雖然他不英俊，但有一份正常的工作和收入，因此她認為阿強「值得相處和了解」。然而，拍拖一星期後，她便認清了對方的真面目。

Lulu指出，阿強因熱愛打機而經常「課金」，導致債台高築，並不時向她借錢，從每月數千元逐漸增加到過萬元。而且，阿強不僅用Lulu的信用卡轉賬，還帶她去財務公司借錢。最終，阿強共欠Lulu超過30萬元，令她遭到追數，曾經一日內接到百通來自財仔和高利貸的電話。雖然阿強逐月還款，但當Lulu的母親因病重要求阿強儘快還款以治療時，卻遭到拒絕，最終母親離世，這成為了她一生的痛苦。

「我同你一齊咁多年，你居然咁樣對我？」

更令Lulu震驚的是，阿強竟然借用她的名義向鄰居收取喪禮的帛金，並將款項據為己有。她心痛地表示：「我同你一齊咁多年，你居然咁樣對我？……我媽媽死去那一刻都沒畀過錢我。我媽媽係我呢一世人最內疚的人，我到依家都都好對我阿媽唔住。」在節目中，Lulu直斥阿強「人面獸心」和「人渣」。