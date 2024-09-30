東張西望｜港婦汗蒸幕打卡惹官非滯留濟州 街頭爆喊：覺得自己好慘

港婦劉太7月遊南韓濟州於有「韓式桑拿」之稱的汗蒸幕涉偷拍其他女性浴客裸體被限制出境，滯留當地近三個月。入境處在接獲求助後透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐濟州總領事館了解情況，總領館在接獲轉介後派員與當事人會晤，並協調當地華僑向當事人提供適切可行的協助，包括陪同當事人向有關當局了解個案進度，及要求盡快處理個案。事主的劉太丈夫亦有向無綫節目《東張西望》求助，指太太住酒店已花費不少，對此身心疲倦。

只領生果金 支出已無法負擔

《東張西望》派出攝製隊去濟州島找劉太了解事件。訪問中劉太透露曾被拘留三天，及後住在由旅行社安排一間接近唐人街的酒店內，她直言現時住酒店及三餐的支出很多，加上自己是長者只領生果金，支出已無法負擔。因為她患有糖尿病，除了需長期服用藥物之外，劉太指當地開始轉冷，最缺乏的是衣服。故此攝製組亦代劉生帶藥品及衣服予劉太。