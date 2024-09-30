東張西望｜港婦汗蒸幕打卡惹官非滯留濟州 街頭爆喊：覺得自己好慘

港婦劉太7月遊南韓濟州於有「韓式桑拿」之稱的汗蒸幕涉偷拍其他女性浴客裸體被限制出境，滯留當地近三個月。入境處在接獲求助後透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐濟州總領事館了解情況，總領館在接獲轉介後派員與當事人會晤，並協調當地華僑向當事人提供適切可行的協助，包括陪同當事人向有關當局了解個案進度，及要求盡快處理個案。事主的劉太丈夫亦有向無綫節目《東張西望》求助，指太太住酒店已花費不少，對此身心疲倦。
只領生果金 支出已無法負擔
《東張西望》派出攝製隊去濟州島找劉太了解事件。訪問中劉太透露曾被拘留三天，及後住在由旅行社安排一間接近唐人街的酒店內，她直言現時住酒店及三餐的支出很多，加上自己是長者只領生果金，支出已無法負擔。因為她患有糖尿病，除了需長期服用藥物之外，劉太指當地開始轉冷，最缺乏的是衣服。故此攝製組亦代劉生帶藥品及衣服予劉太。
患有糖尿病 憂缺乏藥物衣服
由於不懂韓文及財政預算有限，她只可以在附近一間有識得中文的侍應的平民化餐廳食飯。被問到現時有甚麼需要時，劉太就表示：「我就驚一路凍，仲未有得畀我走或未判我啊，可能就唔夠衫㗎啦！錢又冇啦，有咩好打發，唯有喺街行吓。」
認做錯事 不知為何審判一拖再拖
由於官司未解決又不能離境，劉太直言身心疲累，失眠導致頭痛，訪問中不禁落淚：「好痛苦，自己覺得好痛苦，你問我呢啲事，我仲痛苦，我覺得自己好慘。」《東張》得知近日劉太生日，請她吃燒肉大餐，不過離開餐廳之後又再擔心並哭起來，主持人坐在旁邊安慰她，劉太表示希望事件盡快完結，「覺得冇人幫到我，自己一個人，搞到個心口好痛。要判就判，要罰就罰」。劉太回酒店透過視像會議與劉生對話，她認自己做錯事，可是不知為何審判卻一直一拖再拖，夫婦希望盡快審判了結此事。《東張西望》稱會繼續跟進事件，並交代劉太滯留原因、事件內情以及最終可否解決。