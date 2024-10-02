東張西望｜港婦濟州汗蒸幕打卡惹禍滯留　憶述拍泡泡池「冇留意後面有人冇着衫」

《東張》到訪劉太當時拍照的汗蒸幕，見到有張貼以簡體字寫上的「進入湯池，不准拍照」紙張。劉太亦詳述事件經過，指當日下機後，領隊吃完早餐就帶他們到汗蒸幕：「嗰個澡堂二樓就畀你哋影相休息，見到浸嗰個澡堂嗰個池，就因為自己好有興趣，就想拍照囉，後來就拍咗3張相。一張就泡泡池，一張就拍咗個女人掩住塊面，一張就淨係影個池，一個人都冇嘅。」劉太憶述當時拍泡泡池時，沒留意後面有數個沒穿衣服的人，所以不小心把她們拍進去。

劉太拍3張照片後，一位當地女士向工作人員投訴，要求看手機，被拍的人看完後就刪除了該照片，事後這位女士亦回到汗蒸幕繼續活動。劉太打算離開時，這位女士攔住了她，並搶走電話報警，直到警員到場才把電話交到警員手。這位女士向警員指劉太拍了她一張掩面的照片，警員打開電話看後，亦沒交回劉太手。

擔心受騙未有付「和解金」

警員及後把她帶回警署，領隊表示希望賠款了事，但警員指因已立案不能賠款。劉太被關在警署三天，及後以為可回港，但檢察官要求她繼續留在濟州，亦未通知何時可離開。劉太向中國駐濟州總領事館求助，領事館介紹了一個「華人之家」的組織幫助她。上星期「華人之家」對劉太說，3位事主要求和解金合共3000萬韓圜，後來討價還價至1500萬韓圜，即大約港幣近9萬元，惟付款後仍要待檢察院跟進及上庭，劉太因擔心受騙，所以未有付「和解金」，「華人之家」則拒絕受訪。