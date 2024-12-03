東涌東日街市人流稀少　食環署：鄰近屋邨街市加強宣傳攻勢

啟用超過一年半的東涌東日街市，是區內唯一食環署街市，惟人流在開幕一段時間後已變得稀少。食環署表示，街市附近富東邨的街市設有冷氣、貨品種類選擇較多，加上有泊車優惠形成激烈競爭，又稱富東街市的宣傳攻勢有針對東日街市商戶而加強，導致街巿人流量有下調趨勢。

離島區議員劉展鵬表示，現時東日街市人流稀少令商戶難以經營，部分更因而縮短營業時間甚至停業，不少商戶建議食環署檢討東日街市定位，以改善營商環境。食環署書面回覆離島區議會稱，富東街市的宣傳攻勢在東日街市開幕後有所加強，例如富東街市會參考東日街市檔戶調低新鮮糧食物價格，以致東日街市並無特別優勢。

食環署指，服務承辦商有在全年不同節日和訂定主題月份，舉行不同推廣活動，例如DIY手作禮物工作坊、主題打卡點、周年慶祝活動等，同時增加區內宣傳東日街市的橫額。上月食環署更舉辦為期一星期的推廣活動，顧客以非接觸式消費滿100元，即可旋轉幸運轉輪一次，有機會贏取一斤菜心、一斤海蝦、一斤西施骨、一個西瓜等獎品，同時設有派發小禮物「指甲鉗」、爆谷、影貼紙相等得特別活動吸引人流。

邀關愛隊護士免費量血壓

此外，食環署過去兩個月亦邀請東涌關愛隊的註冊護士，到東日街市提供免費量血壓服務和贈送小禮物，吸引當區居民參與。署方亦有定時檢討東日街市行業組合，會考慮實際情況適時考慮改變行業組合及貨品種類。