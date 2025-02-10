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2025-02-10 15:32:56

東涌綫4.19東涌至欣澳提早收車　由免費接駁巴士替代

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東涌綫往返東涌站的列車服務在4月19日會提早結束。(資料圖片／蘇文傑攝)

東涌綫往返東涌站的列車服務在4月19日會提早結束。(資料圖片／蘇文傑攝)

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東涌綫延綫工程前年動工，港鐵正在東涌興建兩個新車站。港鐵表示，東涌綫東涌站至欣澳站的列車服務，在4月19日晚上將會再次提早結束，以便進行接駁未來東涌東站的大型改道工程，預期東涌綫翌日能夠恢復正常服務。

東涌站列車服務將於4月19日晚上提早結束。(資料圖片／鍾式明攝) 東涌綫香港站至欣澳站列車服務在4月19日晚上不受影響。(資料圖片／蘇文傑攝) 港鐵早前公布東涌綫延綫將進行關鍵道岔安裝工序的服務安排。(資料圖片／蘇文傑攝) 港鐵早前公布東涌綫延綫將進行關鍵道岔安裝工序的服務安排。(資料圖片／蘇文傑攝) 東涌綫延綫首次關鍵道岔安裝工序已於去年10月26日深夜完成。(資料圖片／蘇文傑攝)

深夜提供免費接駁巴士取代

正興建的東涌東站位於現有東涌站至欣澳站之間，為配合新車站的新軌道，港鐵須在東涌綫進行大型改道工程，並按規劃自去年底起分4次進行關鍵道岔安裝工序。港鐵指，4月19日晚上往返東涌站及欣澳站的列車服務，將會提早兩小時至約晚上11時完結，其間會提供免費接駁巴士接載乘客往返兩站，直至正常收車時間，又稱工程團隊會盡力確保工程順利進行，讓東涌綫於翌日恢復正常服務，包括頭班車如期開出。

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港鐵指，4月19日的東涌綫尾班車開出時間亦會有改動，分別為東涌站往香港站晚上11時01分、香港站往東涌站晚上11時07分、欣澳站往東涌站晚上11時28分，往來欣澳站及香港站之間的列車服務則不受影響，與去年首次因道岔安裝工序而作出的服務調整安排大致相同。

東涌綫延綫預計2029年竣工

前年動工的東涌綫延綫，會從現有東涌綫的東涌站伸延約1.3公里，至東涌西一個新設的鐵路站，並在東涌站至欣澳站之間增設東涌東站，預計2029年竣工。港鐵早前預告，將會分4次在有關路段進行關鍵道岔安裝工序，4月19日的工程為第二次安裝工序，而首次已於去年10月26日深夜完成。

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