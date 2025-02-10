東涌綫4.19東涌至欣澳提早收車　由免費接駁巴士替代

正興建的東涌東站位於現有東涌站至欣澳站之間，為配合新車站的新軌道，港鐵須在東涌綫進行大型改道工程，並按規劃自去年底起分4次進行關鍵道岔安裝工序。港鐵指，4月19日晚上往返東涌站及欣澳站的列車服務，將會提早兩小時至約晚上11時完結，其間會提供免費接駁巴士接載乘客往返兩站，直至正常收車時間，又稱工程團隊會盡力確保工程順利進行，讓東涌綫於翌日恢復正常服務，包括頭班車如期開出。

港鐵指，4月19日的東涌綫尾班車開出時間亦會有改動，分別為東涌站往香港站晚上11時01分、香港站往東涌站晚上11時07分、欣澳站往東涌站晚上11時28分，往來欣澳站及香港站之間的列車服務則不受影響，與去年首次因道岔安裝工序而作出的服務調整安排大致相同。

東涌綫延綫預計2029年竣工

前年動工的東涌綫延綫，會從現有東涌綫的東涌站伸延約1.3公里，至東涌西一個新設的鐵路站，並在東涌站至欣澳站之間增設東涌東站，預計2029年竣工。港鐵早前預告，將會分4次在有關路段進行關鍵道岔安裝工序，4月19日的工程為第二次安裝工序，而首次已於去年10月26日深夜完成。