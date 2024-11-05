東涌12萬人停水12小時 水務署致歉 主幹水管滲漏 專家：損毀位置罕見 區議員批三度押後供水時間引混亂

東涌前晚起停水12小時，至昨早10時許才恢復供水，區內約12萬人受影響。水務署長黃恩諾就事故為市民帶來不便致歉，指發生水管滲漏的喉管損毀情況特殊，並因需較長時間沖洗水管，致延遲恢復供水；署方未來會於主幹水管安裝傳感器及早監察異常。有區議員批評，署方三度押後恢復供水時間，訊息混亂，應與地區人士有更緊密聯絡；另有專家指水管滲漏位置罕見，或與水管受侵蝕有關。
水務署昨午就停水事件見傳媒解釋，指大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開，一條1990年鋼製、直徑1,200毫米的食水主幹管前晚出現運作事故，須緊急維修，東涌市一帶的食水供應於當晚10時起陸續受到影響，並預計翌日早上6時陸續恢復供水；至昨晨水務署網站仍預計6時可恢復供水，但之後多次推遲，由6時改為7時、8時和10時，直至昨早10時07分才恢復供水。
「停水12小時」致區內約12萬人受影響，涉及東涌市區5條公共屋邨、3個居屋屋苑、6個私人屋苑、219座洋房及東涌鄉郊19條村。事故期間，水務署共調派7部水車、60個水缸，向受影響用戶提供緊急臨時供水，商戶及居民則「各施各法」出動大膠袋、水煲到水車盛水回家。
有餐廳負責人表示，店舖於早上9時許發現無水，原一度擔心停水影響生意「洗唔到啲嘢出嚟」，幸10時後恢復供水，否則餐廳或要停午市；另有餐廳職員指，停水影響要暫停營業3小時，損失約一萬多元。有市民早上起床才發現食水及廁所水全無大感困擾。
水務署指損毀喉管有數個漏點
水務署長黃恩諾表示，上次定期檢查時，水管運作正常，今次喉管損毀情況特殊，「我們發覺不只一個漏點，有數個漏點」，且大型主幹水管要較長時間沖洗，以確保水質，故搶修工程於早上6時完成後，署方數度宣布延遲供水，到早上10時許才全面恢復供水。黃恩諾又表示，涉事水管九十年代鋪設，相信不是老化問題，水務署會作詳細調查，盡速向發展局提交報告。
黃恩諾續指，署方現正計劃為各區主幹水管安裝傳感器，透過水力大數據，實時監察管內情況，盼及早監察異常及預警；另外，東涌將會有新配水庫，明年中完成，日後緊急情況下，可與現時配水庫互相補足。
離島區議員、工聯會的劉展鵬表示，就今次事件收到十多個居民查詢，但未有人求助。他批評水務署在發布訊息時非常混亂，且在上班、上學繁忙時間前仍未恢復供水，亦令居民、當區食肆及學校失預算，認為署方應與地區人士有更緊密聯絡，讓居民可以更清楚供水安排。
工程師料水管受侵蝕
是次管道滲漏位置於底部，且有數個滲漏點。工程師學會前會長卜國明接受本報查詢時表示，水管底部滲漏實屬罕見，「大喉無咁易損毀」，估計與水管受侵蝕有關。他解釋，水管滲漏有兩大成因，其一是涉及水管物料老化生銹，則無關位置；其二與外力有關，可能是受到路面車輛壓力，或受到旁邊其他地底工程影響，故水管上方和側面受損的機會較大，但水管底部一般較少受影響。他希望水務署盡快完成調查，並向公眾交代成因。
香港管綫專業學會前會長黃敬亦向本報表示，水管直徑達1.2米，屬主要供水管道，輸水量大且位處較深，「可能3米、5米深」。然而黃敬認為，12小時維修時間較長，估計因大型管道意外率較低，需時尋找配件。他又指，修補後除了需沖洗管道，同時須填補水土流失，開放前更要驗水辦，確保供水安全，故出現三度押後供水時間。