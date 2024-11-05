東涌12萬人停水12小時 水務署致歉 主幹水管滲漏 專家：損毀位置罕見 區議員批三度押後供水時間引混亂

東涌前晚起停水12小時，至昨早10時許才恢復供水，區內約12萬人受影響。水務署長黃恩諾就事故為市民帶來不便致歉，指發生水管滲漏的喉管損毀情況特殊，並因需較長時間沖洗水管，致延遲恢復供水；署方未來會於主幹水管安裝傳感器及早監察異常。有區議員批評，署方三度押後恢復供水時間，訊息混亂，應與地區人士有更緊密聯絡；另有專家指水管滲漏位置罕見，或與水管受侵蝕有關。

水務署昨午就停水事件見傳媒解釋，指大嶼山翔東路近小蠔灣濾水廠對開，一條1990年鋼製、直徑1,200毫米的食水主幹管前晚出現運作事故，須緊急維修，東涌市一帶的食水供應於當晚10時起陸續受到影響，並預計翌日早上6時陸續恢復供水；至昨晨水務署網站仍預計6時可恢復供水，但之後多次推遲，由6時改為7時、8時和10時，直至昨早10時07分才恢復供水。

「停水12小時」致區內約12萬人受影響，涉及東涌市區5條公共屋邨、3個居屋屋苑、6個私人屋苑、219座洋房及東涌鄉郊19條村。事故期間，水務署共調派7部水車、60個水缸，向受影響用戶提供緊急臨時供水，商戶及居民則「各施各法」出動大膠袋、水煲到水車盛水回家。

有餐廳負責人表示，店舖於早上9時許發現無水，原一度擔心停水影響生意「洗唔到啲嘢出嚟」，幸10時後恢復供水，否則餐廳或要停午市；另有餐廳職員指，停水影響要暫停營業3小時，損失約一萬多元。有市民早上起床才發現食水及廁所水全無大感困擾。