東華學院畢業生平均月入逾3萬創新高　校長：不能長期依賴海外護士

收生方面，陳慧慈稱全校有3,500名學生，護理學院佔千多人，去年學位7,000人競爭350個學額，今年報名人數與去年相若。至於非護理和非政府資助課程，三年級入學申請人數增加2倍。

東華學院校長陳慧慈今日(16日)透露，學院於2022年10月至12月期間，透過問卷成功訪問622名畢業生，整體平均薪酬為3.02萬元，比2021年上升1.16%再創新高。當中四成人畢業後一個月獲聘用，逾95%於醫管局工作，當中以放射治療學畢業生薪酬最高，平均月入3.4萬元。

盼2025年申請升格大學

而政府資助學額方面，9月新學年SSSDP學額，將由原本775個增至865個，連同社署資助150個學額，合共1,050學額，比2022學年增加逾3成。其中150個護理學高級文憑學額，由社署全額資助，為期5年，當中學生畢業後需在社福界工作3年，以回應社署要求。截至3月6日，已獲1,911人申請，平均13人爭一學額。

至於被問及成為私立大學進展，陳慧慈表示，學院已完成首個職業治療學科範圍評審，未來將完成科學和社會科學的範圍評審，希望2025年符合所有升格條件，申請升格大學。