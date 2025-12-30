熱門搜尋:
本地
2025-12-30 21:34:54

東蓮覺苑前工程經理涉隱瞞利益衝突 判逾20項工程予妻子 涉款50萬元

廉署起訴一名寺院前工程經理涉嫌隱瞞利益衝突。

廉署今日(30日)起訴一名寺院前工程經理涉嫌隱瞞利益衝突，致使寺院外判多項維修保養工程予被告妻子的公司，涉及工程費用共逾50萬元。被告被控三項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，將於本周五在東區裁判法院應訊。
 

36歲的被告高宇星，是東蓮覺苑前助理建築工程經理，被控三項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》和《刑事罪行條例》。被告獲廉署准予保釋，星期五在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案件轉介區域法院答辯。

被告隱瞞妻子在設計公司的權益

2023年8月至2024年2月案發期間，被告負責監督該寺院所有維修和保養工程，包括委聘承辦商。被告須根據東蓮覺苑的採購政策，因應工程價格取得最少兩份或三份報價單，並須確認自己於採購中沒有利益衝突。控罪指被告涉嫌隱瞞其妻子於欣雅專業工程設計有限公司的權益，意圖詐騙而誘使東蓮覺苑委聘欣雅進行21項維修工程。被告又涉嫌向審批採購工作的東蓮覺苑員工訛稱，其中18項維修工程按寺院的採購政策進行，誘使或企圖誘使有關員工批准委聘欣雅進行工程及付款。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告的妻子為欣雅的唯一董事及股東，涉案21項工程涉及費用共逾50萬元。被告涉嫌使用虛假報價單，訛稱採購符合東蓮覺苑採購政策，令欣雅獲判部分工程。
 

