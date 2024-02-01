東鐵綫擠塞議員憂難應付北都人口　倡建新南北鐵路　政府：無迫切需要

政府未來將重點發展新界，立法會大會今日(1日)討論新民黨李梓敬提出的「興建新界東第二條南北鐵路」無約束力議員議案，並於在席過半數議員支持下通過。運輸及物流局表示，由於公共資源有限，目前未有迫切需要考慮和落實興建新界東第二條南北鐵路的建議，又預期《香港主要運輸基建發展藍圖》的項目陸續落成後，運輸基建網絡將有足夠容量驅動全港發展。

李梓敬表示，北部都會區日後將成為可容納250萬人居住、提供65萬個工作崗位的大都會區，因此在全面發展前應該要做好交通規劃等配套，以免導致大埔和北區等地方交通擠塞，影響民生。他提到，東鐵綫前年延長至金鐘時客量增加，加上列車由12卡改為9卡，使車廂擠逼情況雪上加霜，擔心難以應付未來的新增人口，建議政府增建新界東第二條南北鐵路分流。

選委界蘇長榮指，東鐵綫列車在上班日繁忙時間「逼爆」車廂已成常態，預計結合本地及過境服務的東鐵綫在2039年肯定無法負荷，又建議港鐵為解決現時擠逼情況，加密東鐵綫短途班次和參考新加坡進一步設置早上免費乘車時段分流。

東鐵綫若增至10卡需重新規劃

民建聯劉國勳認為，現有東鐵綫必定不能應付未來的40萬至50萬新增人口，促請新增一條獨立的南北鐵路，短期亦應把東鐵綫由9卡車變成10卡車，「技術上一定做得到嘅。」鄉議局劉業強表示，可預見東鐵綫未來發展潛力無可限量，載客量卻捉襟見肘，在支持議案的同時，建議政府除以工務工程形式建設，亦可考慮其他融資方案，避免最終出現延期、超支或「爛尾」情況。