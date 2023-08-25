東隧周日易通行 留意改道 政府隧道券明年6月前可退款

繼紅隊和西隧後，東區海底隧道周日(27日)實施易通行，東隧及附近部分道路當日凌晨4至5時暫時封閉，屆時通宵巴士路線和小巴需改道。隨著「易通行」在年底於全港隧道已陸續實施，政府售賣的「預繳式隧道費代用券」將會停用，服務使用者由周日起至明年6月在全港8個指定停車場辦理退款手續。

東隧及附近部分道路當日凌晨4至5時暫時封閉，進行轉換工程。東隧在周日凌晨5時起正式實施「易通行」，屆時駕駛者不停車直接以易通行交隧道費，所有人手收費亭和快易通車道會取消。現時往香港方向和往九龍方向的收費廣場，各設有7條收費通道，在實施「易通行」後，往香港的收費廣場行車線會減至4條，往九龍的行車線會減至3條。

運輸署副署長(策劃及技術服務)何廣鏗表示，目前經將軍澳——藍田隧道前往東隧往港島方向的駕駛人士會利用快易通車道駛過收費廣場，或需向右切線。易通行實施後，駕駛者駛經4條收費通道均不需停車，屆時經將藍隧道前往東隧往港島方向、沿鯉魚門道前往東隧往港島方向的駕駛者只須靠左通過收費廣場，令該處車流更有秩序。