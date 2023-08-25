東隧周日易通行 留意改道 政府隧道券明年6月前可退款

繼紅隊和西隧後，東區海底隧道周日(27日)實施易通行，東隧及附近部分道路當日凌晨4至5時暫時封閉，屆時通宵巴士路線和小巴需改道。隨著「易通行」在年底於全港隧道已陸續實施，政府售賣的「預繳式隧道費代用券」將會停用，服務使用者由周日起至明年6月在全港8個指定停車場辦理退款手續。
東隧及附近部分道路當日凌晨4至5時暫時封閉，進行轉換工程。東隧在周日凌晨5時起正式實施「易通行」，屆時駕駛者不停車直接以易通行交隧道費，所有人手收費亭和快易通車道會取消。現時往香港方向和往九龍方向的收費廣場，各設有7條收費通道，在實施「易通行」後，往香港的收費廣場行車線會減至4條，往九龍的行車線會減至3條。
運輸署副署長(策劃及技術服務)何廣鏗表示，目前經將軍澳——藍田隧道前往東隧往港島方向的駕駛人士會利用快易通車道駛過收費廣場，或需向右切線。易通行實施後，駕駛者駛經4條收費通道均不需停車，屆時經將藍隧道前往東隧往港島方向、沿鯉魚門道前往東隧往港島方向的駕駛者只須靠左通過收費廣場，令該處車流更有秩序。
市民先填表再到指定停車場退款
按政府現時預計，香港仔隧道、大老山隧道將年底前實施易通行，即除大欖隧道須於2025年政府接收其擁有權後才能實施，全港逾九成收費隧道或公路已實施不停實繳費安排，政府售賣的「預繳式隧道費代用券」將會停用，周日起至明年6月全港8個停車場會設立退款中心，市民可以帶同已填妥的申請表格及隧道費代用券辦理手續，運輸署首席運輸主任(管理)何均衡指，東隧實施易通行後，駕駛人士仍可於大老山隧道和香港仔隧道使用政府隧道費代用券繳交隧道費，直至易通行於該兩條隧道實施為止。退款安排維持至明年6月底，料有足夠時間提出申請。
僅七成車輛已設自動繳費
易通行運作至今約4個月，運輸署指，平均每日車流量約38萬架次；98%車輛已獲發「車輛貼」，90%車輛開立戶口，但只有約70%車輛已設定自動繳費方式，呼籲駕駛人士如未完成開立戶口及設定自動繳費方式，要盡快完成手續。
有車主反映，收不到「易通行」發出的電子訊息。運輸署提醒，車主必須確保已向署方提供最新的電子聯絡方法，包括常用的手提電話號碼，否則錯過14個工作天的寬限期，就會被徵收附加費。署方又指，近日有車主徵收過千元附加費，主因該個案的車主是使用「車種貼」(在指定地點購買，以儲值形式扣錢)，不能夠設置自動繳費方式，車主必須定期自行查看餘額和增值，加上車主沒有向運輸署更新聯絡方式，致他收不到隧道費提示；署方已提醒車主更新資料，並會酌情處理。