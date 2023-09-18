林作涉JPEX被捕｜兩苦主各損失6位數字　冀政府及各界給予幫助

JPEX疑涉詐騙｜ 「好多人投資10位、8位數字金額」

苦主A阿Lo(化名)表示，包括自己在內，不少人都因為廣告等宣傳，「好多人投資10位、8位數字金額」，又指早前一直「出金」順暢，即使是過萬元仍能於幾分鐘至8小時內成功出金，惟自證監會發出聲明後，一直「出金」失敗。他指事件好大影響，希望政府以至各界可以給予幫助，協助他們了解及解決事件。

另一名苦主B Jenny(化名)表示，今年3月起經一間提供場外交易服務(OTC)的公司介紹後開始使用JPEX平台，其後該公司不斷遊說她購入不同虛擬貨幣，期間她一直沒「出金」，又指該公司OTC像一個大家庭，並向投資者提供教育服務，直至證監會警告後，她才驚覺JPEX在香港並無申領牌照，並且出現「出金」困難，導致她有涉及6個數位的損失，而她的身邊不少同學、朋友都盼投資帶來好收成、「瞓身」投資。

吳傑莊：接近30位苦主求助 總金額或達過億元

協助「苦主」的立法會議員吳傑莊指，除警方上周六收到逾80宗相關報案，其辦事處上周五亦接獲近30位苦主求助，每位涉案金額6至7位不等，總金額或達過億元，敦促警方加快處理案件，呼籲更多苦主向警方提供證據，以便警方獲法院頒發命令。

他續指，虛擬貨幣屬較新的資產類別，小投資者未必太認識，認為政府可公布申請中的交易所列表及進行公眾教育，讓公眾更了解相關投資產品、風險、購買渠道等，並呼籲市民投資前要認識產品、注意風險，考慮利息是否合理，上網參考新增加的平台或公司，保護自己；盼大家認清此次僅屬單一事件，執行機構和監管機構做好本分，防止事件再次發生，影響投資者信心及香港經濟發展。