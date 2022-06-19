林鄭班子多人離任 環境局長黃錦星做足10年

黃錦星自2012年起擔任環境局局長，任期至本月底。 (資料圖片)

有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場。新一屆政府管治班子塵埃落定，部分現屆官員即將離任，包括律政司司長鄭若驊、環境局局長黃錦星、勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華、公務員事務局局長聶德權、創新及科技局局長薛永恒、廉政專員白韞六以及審計署署長朱乃璋。

本為建築師的環境局局長黃錦星，早在2012年7月1日起出任現職的環境局局長，是本屆政府在任時間最長的問責局長。

勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和公務員事務局局長聶德權則同於2017年7月1日起擔任現屆政府的問責局長，其中聶德權先獲任命為政制及內地事務局局長，2020年4月22日起轉任現職，是回歸後首名由非公務員問責官員轉職的公務員事務局局長。

鄭若驊本身為私人執業資深大律師，具特許工程師及特許仲裁員資格，國際商事及國際投資糾紛中獲委任為代理人或仲裁員，2018年1月6日獲委任為律政司司長。創新及科技局局長薛永恒則於2020年4月22日獲委任，為今屆政府在任時間最短的離任問責官員。

廉政專員白韞六則本為入境處出身，2008年4月起出任處長至2011年3月退休，2012年7月起出任現職，今年1月當選國際反貪局聯合會主席。審計署署長朱乃璋則於2018年12月31日起接任審計署署長至今。