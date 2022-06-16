林鄭：任內發生轉折「避唔到」　受制裁「叫老公畀錢」

特首林鄭月娥即將離任，她接受《星島日報》訪問時表示，承認過去5年是香港一個「好重大的轉折點」，又指在她任內發生的轉折是「避唔到」。她稱，自從03年23條立法失敗之後，歷任特首歷任局長都好迴避廿三條立法，「嗰種冇底氣冇理直氣壯去做一樣應該做嘅嘢……我哋撫心自問點解過去二十年咁驚」。林鄭更指，包括反國教、普選行政長官被否決、佔中、旺角暴動、鼓吹港獨、立法會宣誓事件，「樣樣都避咗去，累積落嚟，問題愈積愈大，香港社會對於真正了解一國兩制的人愈來愈少，都真係發展到好嚴重，出現衝突、有抗爭有暴力的時候就更加難處理。」

遺憾因疫情未能外訪

她又承認以往「底氣不足」，競選特首時亦將為《基本法》23條立法的政綱寫得較為模糊。不過，這5年發生的事，是回到一國兩制的正軌，讓香港人特別是政府官員明白到一國兩制，「是以一國為先一國為本」，亦令到官員做事更有「底氣」。她相信在一國穩固後，香港會進一步發展國際化、《基本法》保障的人權自由、以及高度自治，令兩制發揮得更好。

卸任在即，林鄭月娥指特首生涯唯一比較可惜的是，這3年因為疫情而未能外訪，令香港變了被人代言，「代言人就係外國國會、西方傳媒、包括一些離開香港的人代我們去講香港情況。」林鄭月娥坦言，「我係一個好鍾意推動香港的人」，認為女性領袖在出外見政府領袖、出席國際會議和推廣香港大型活動的方面有些優勢，「當然我說話比較流暢，中文英文都係，我係好享受外訪。」

受制裁叫老公畀錢

至於被美國制裁會否對退休生活有影響，林鄭月娥表示，「依家都無影響，退休之後更加無影響」，笑言「消費券我有八達通呀嘛，我係用唔到WeChat Pay、Alipay」，又指不能簽卡的話，「真係要用咪老公畀錢」。

林鄭昨日在《彭博》的訪問中，亦曾被問到會否就任內發生的事情，向港人道歉。她回應稱不會，但表示丈夫和兒子因支持她服務港人，以及建設香港作為國家一部分而作犧牲，希望向他們道歉。同時強調卸任後，絕不會主動向美國尋求解除制裁，重申在當地沒有資產，亦沒有興趣訪美，希望美方終有一日會自行糾正錯誤。受制裁影響，她指現仍以現金支薪，料其退休金也會領取現金。

林鄭家庭照(多圖)