格鬥教練及女助理涉煽動管武等被控　警指地下集團籌辦港獨武裝力量

警方國安處前日在尖沙咀、沙田及馬鞍山採取執法行動，拘捕一名59歲自稱格鬥教練的男子，以及他一名62歲的女助理，指他們涉嫌違反《刑事罪行條例》下「作出具煽動意圖的行為罪」，警方相信行動中已搗破一個自2020年初起已十分活躍的地下集團，目標是籌辦港獨的武裝力量，並在今日暫控男教練一項「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪、一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪；女助理則被暫控一項「管有攻擊性武器」罪及一項「無牌管有槍械」罪，案件將於今日下午在西九龍裁判法院提堂。
國安處高級警司李桂華今日召開記者會交代案件的調查進展，指該被捕男教練有外國背景，調查顯示有人透過社交平台，自2020年3月至今，發表多篇具煽動性文章，內容主要是煽動他人用武力去反抗政權，以及邀請網民到一所武館練武，計劃成立「殺鬼隊訓練班」，為日後革命和抵制政權作準備，同時亦煽動他人對抗政府防疫政策，部分帖文叫「香港人加油」，以武力革命推翻政權等、「成立影子政府、自衛軍向共匪討債」等；亦有煽動他人對抗政府的防疫政策，例如「打疫苗會消滅抵抗力」等。李桂華說，有關例子可見發文人的意圖，用本土及外地事件借題發揮並用假資訊，引起市民憎恨，並煽動他人使用暴力。
4學員違限聚遭票控 警查學武者是否涉非法活動
李桂華續稱，警方派出臥底滲入有關練武訓練班，目標人物在尖沙咀一個共享空間的正在教授武術，當時有4名學員在場，警方即場拘捕涉事的格鬥男教練和女助理，其餘4名學員則涉及違反限聚令，被警員發出定額罰款通知書。他指，警方將進一步調查學員，其後警方持法庭手令搜查有關人士住所等，發現大量現金，總值38萬元，大部分為外幣，另檢獲一本手寫筆記，當中提到組織的理念，又檢獲氣槍、斧頭、開山刀及弩等。
警將與律政司商討加控《港區國安法》罪行
李桂華指，被捕人士已遠超煽動行動階段，正一步步實踐有關「港獨」的理念，以開設武館為幌子，暗中招收同路人進行軍訓，並設有武器庫和向國際尋求協助等，警方會與律政司商討加控《港區國安法》下的罪行，而且有關武器有使用痕跡，相信與以往的暴力活動有關，例如「黑暴」期間常見的武器極相近，警方會作出跟進。他指警方擔心部分參加者已受激化，他們有無參與其他非法活動，亦是警方調查方向之一。