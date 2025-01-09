梁熙：對比身分證出入境紀錄可查回流醫病 「刀口向外」不包括內地

民建聯立法會議員梁熙昨日(8日)在立法會倡限制已移民港人「回流醫病」，促當局「刀口向外」，醫務衞生局局長盧寵茂明言無意篩查。梁熙今早在港台節目《千禧年代》表示，「刀口向外」的「外」不包括內地，因與香港屬同一個國家，強調「外」是指海外、外國。梁熙重申在財赤下，應先撤銷已移民者的福利，除公營醫療外亦包括醫療券、持續進修基金、資助宿位及長者社區照顧服務券等，政府只需透過比對身分證及出入境記錄，即可識別長期移居海外者，亦很容易識別並豁免在大灣區養老者，強調設限並不違背《基本法》。

梁熙稱目前社會討論逾千億財赤，重點在開源節流，他直言包括「流咗出去的資源」，例如已移民的港人回港醫大病及「換菠蘿蓋」，形容好大成本「佔用緊香港資源」，「未來不斷湧番嚟」恐影響在本港居住的市民。他建議可與領取福利金等需留港措施劃一，令政府支出受控，「《基本法》要求我哋咁做」。

梁熙指政府每年醫療開支約1,000億，「哪怕節省1%已是10億」。他又列舉眾多移民者亦可享有的福利，包括醫療券，「兩公婆可以儲埋萬六蚊番嚟用」、持續進修基金、資助安老宿位及長者社區照顧服務券等，若政府「大把錢梗係無所謂」，惟在財赤下應先撤銷已移民者的福利。