梁熙：對比身分證出入境紀錄可查回流醫病 「刀口向外」不包括內地

民建聯立法會議員梁熙昨日(8日)在立法會倡限制已移民港人「回流醫病」，促當局「刀口向外」，醫務衞生局局長盧寵茂明言無意篩查。梁熙今早在港台節目《千禧年代》表示，「刀口向外」的「外」不包括內地，因與香港屬同一個國家，強調「外」是指海外、外國。梁熙重申在財赤下，應先撤銷已移民者的福利，除公營醫療外亦包括醫療券、持續進修基金、資助宿位及長者社區照顧服務券等，政府只需透過比對身分證及出入境記錄，即可識別長期移居海外者，亦很容易識別並豁免在大灣區養老者，強調設限並不違背《基本法》。
梁熙稱目前社會討論逾千億財赤，重點在開源節流，他直言包括「流咗出去的資源」，例如已移民的港人回港醫大病及「換菠蘿蓋」，形容好大成本「佔用緊香港資源」，「未來不斷湧番嚟」恐影響在本港居住的市民。他建議可與領取福利金等需留港措施劃一，令政府支出受控，「《基本法》要求我哋咁做」。
梁熙指政府每年醫療開支約1,000億，「哪怕節省1%已是10億」。他又列舉眾多移民者亦可享有的福利，包括醫療券，「兩公婆可以儲埋萬六蚊番嚟用」、持續進修基金、資助安老宿位及長者社區照顧服務券等，若政府「大把錢梗係無所謂」，惟在財赤下應先撤銷已移民者的福利。
強調設限並不違背《基本法》
被問到如何辨別「回流醫病者」，梁熙指身份證為智能身份證，如將入境處資料比對便可馬上查核。如屬返回內地，梁熙則稱因不屬外地而是同一個國家，建議求診者可作申報。他重申「向外」的外不包括內地，只包括移居海外的人士，「我哋所講的海外係外國」。
新民黨議員葉劉淑儀昨指建議或違反《基本法》第36條「香港居民有依法享受社會福利的權利」，梁熙則不認同，指條文未列明不可以作價格劃分，其他福利如生果金亦設居港條件。他反引述第107條公共財政需量入為出及第145條政府可因應情況改進社會福利制度。