梁省德中學4男生廁格叫囂食電子煙「X sir都知啦」 女生疑後樓梯食煙 校長稱嚴肅處理輔導

青少年食煙、電子煙甚至是毒品太空油的情況日趨嚴重，近日網上流傳兩組有關學生食煙的相片及影片。在第一組流出影片中可見，有四名男學生躲在廁格內，從校服可見，懷疑是荃灣博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的學生；在影片開頭，其中一名學生被身穿體育服的友人拿走電子煙，體育服學生隨即吸食；而另一位懷疑「揸機拍片」的同學則表示「好猖狂呀你」，被拿走電子煙的友人則回應稱「無所謂啦、好多人都知啦」，更叫囂「XSir都知啦！」

疑同校女生後樓梯食煙

至於第二批相片中可見，有一男一女中學生在後樓梯，女生咬着香煙，右手拿着打火機，身旁還擺放了一支疑似南韓燒酒；另外一張相片，則以另一角度拍到這兩名中生，而女生右手拿着疑似已經燃點的香煙；從校服作比較，該女生疑涉與上文的4位男生為同一間學校學生。

校長： 還望各界給予 空間

影片上傳後，引起不少網民熱議。博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學回覆《am730》查詢時表示，學校已留意到相關照片/影片，正在跟進處理中，將於稍後作統一回覆。教育局則表示，十分關注事件，知悉後已即時聯絡學校跟進。據報，學校正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，並加強建立學生的正確價值觀及行為。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。