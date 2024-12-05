楊潤雄被免職 任內發生MIRROR演唱會及美斯訪港無上場等事件

被免去文化體育及旅遊局局長職務的楊潤雄，任內曾發生多宗事件備受關注。

MIRROR演唱會期間有大型屏幕墮下導致跳舞員重傷 他上任不久，男團MIRROR舉行演唱會期間有大型屏幕墮下導致跳舞員重傷，當局及警方調查事件。其後香港冰球隊出席世錦賽期間播錯國歌，港協一度啟動暫停冰協會員資格的程序，楊潤雄表示贊同港協的看法，最終港協向冰協發出「書面申斥」，要求改善企業管治。

啟德郵輪碼頭有大批旅客抵港及長時間等候交通工具 本港去年疫後全面復常，旅遊業逐步復蘇。去年8月，啟德郵輪碼頭有大批旅客抵港及長時間等候交通工具，楊潤雄在立法會接受質詢時說，會為郵輪碼頭作長遠規劃。

美斯原定與香港隊進行表演賽最終無上場 舉辦盛事成為旅遊業復常的重點項目，阿根廷球星美斯跟隨美職聯球隊國際邁阿密訪港，原定與香港隊進行表演賽，美斯最終無上場。楊潤雄事後表示，主辦方有責任向公眾及球迷交代，主辦單位撤回M品牌的1600萬元津助申請，但楊潤雄認為未足夠，主辦方最終向透過官方平台購票的球迷退回一半款項。

行政長官李家超曾點名催促文體旅局 文化政策方面，去年底傳出當局計劃將尖沙咀的科學館改設成「國家發展成就館」，將科學館重置在沙田文化博物館，引起外界關注。楊潤雄解釋只是初步想法，其後他宣布「國家發展成就館」已找到新地方。 今年《施政報告》公布後，行政長官李家超曾點名指，文體旅局未有如期公布《文藝創意產業發展藍圖》，之後重申即使成立了委員會或工作組，都不代表相關政策局可以轉移責任。楊潤雄翌日在記者會上被問到如何回應特首多次催促時表示，不覺得被「好多次公開催促」，強調會緊跟特首指示，盡快完成工作，實事求是。 直至近日，楊潤雄出席多個有關內地贈送大熊貓來港的公開活動。 原文刊登於 香港電台