樂悠咭｜65歲或以上長者　6月起可分階段申請 (附時間表)

申請人可按下列時間表透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通公司遞交申請：

申請人毋須繳付申請費

在接獲填妥的申請後，八達通公司會在4周內把「樂悠咭」郵寄至合資格申請人提供的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20元行政費用，申請人毋須向八達通公司繳付任何申請費用，惟「樂悠咭」持有人須在首次使用前增值多於50元，其中50元為八達通公司的可退還按金。

政府將 取消不記名長者八達通

政府在完成向65歲或以上的受惠人士發出「樂悠咭」後，將取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用2元優惠的安排，屆時所有合資格人士必須使用「樂悠咭」才可享用2元優惠。政府會視乎申領情況的進度，將於日後另行公布有關安排的生效日期。至於，現時持有有效「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾人士可繼續享用2元優惠，毋須申請「樂悠咭」。

八達通設專線方便長者查詢

此外，八達通公司已新增「樂悠咭」申請服務專線(3147 1388)，方便長者及他們的照顧者查詢，由6月1日起，紙本申請表派發地點將由超過330個增至超過540個。除97個港鐵客務中心(馬場站除外)、20個民政事務處民政諮詢中心、4個運輸署牌照事務處及210多個政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心和長者活動中心外，新增在190多個香港房屋委員會轄下屋邨辦事處及20個香港房屋協會轄下屋邨派發。

「八達通App」、網頁下載版申請表(不設免郵費回郵信封)及紙本申請表(附有免郵費回郵信封)派發地點的名單已載於「樂悠咭」網頁。網頁亦載有短片，詳細介紹「樂悠咭」申請步驟。