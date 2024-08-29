政府宣布8間「樂悠咭」臨時申請服務中心將運作至9月8日。各服務中心辦公時間為星期一至星期日，上午9時至下午8時。
港九兩區合共有4間中心，分別設於堅尼地城社區綜合大樓、禮頓山社區會堂；九龍區為黃大仙社區中心，以及旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂。
位於新界的3間中心分別設於大埔大元社區會堂、北區社區中心、葵芳社區會堂，以及元朗朗屏社區會堂。
樂悠咭申請｜網上申請方法、資格、費用及相片要求（附連結）
政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即2元優惠計劃下的合資格人士，可繼續以郵寄方式或透過八達通手機應用程式申請「樂悠咭」，申請服務熱線為3147 1388。
原文刊登於 香港電台
樂悠咭申請地點
- 堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）
- 禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）
- 黃大仙社區中心2樓210室（(九龍黃大仙正德街104號）
- 旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）
- 大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）
- 北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）
- 葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）
- 朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）
辦公時間
- 8月25日（星期日）：上午九時至下午六時
- 8月26日至9月8日（包括星期六、日）：上午九時至下午八時