政府宣布8間「樂悠咭」臨時申請服務中心將運作至9月8日。各服務中心辦公時間為星期一至星期日，上午9時至下午8時。

政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即2元優惠計劃下的合資格人士，可繼續以郵寄方式或透過八達通手機應用程式申請「樂悠咭」，申請服務熱線為3147 1388。

原文刊登於 香港電台