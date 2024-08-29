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2024-08-29 15:30:00

樂悠咭｜8間樂悠咭臨時申請服務中心將運作至9月8日

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樂悠咭｜8間樂悠咭臨時申請服務中心將運作至9月8日。（資料圖片）

樂悠咭｜8間樂悠咭臨時申請服務中心將運作至9月8日。（資料圖片）

政府宣布8間「樂悠咭」臨時申請服務中心將運作至9月8日。各服務中心辦公時間為星期一至星期日，上午9時至下午8時。

港九兩區合共有4間中心，分別設於堅尼地城社區綜合大樓、禮頓山社區會堂；九龍區為黃大仙社區中心，以及旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂。

位於新界的3間中心分別設於大埔大元社區會堂、北區社區中心、葵芳社區會堂，以及元朗朗屏社區會堂。

樂悠咭申請｜網上申請方法、資格、費用及相片要求（附連結）

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政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即2元優惠計劃下的合資格人士，可繼續以郵寄方式或透過八達通手機應用程式申請「樂悠咭」，申請服務熱線為3147 1388。

原文刊登於 香港電台

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樂悠咭申請地點

  • 堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）
  • 禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）
  • 黃大仙社區中心2樓210室（(九龍黃大仙正德街104號）
  • 旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）
  • 大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）
  • 北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）
  • 葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）
  • 朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）

辦公時間

  • 8月25日（星期日）：上午九時至下午六時
  • 8月26日至9月8日（包括星期六、日）：上午九時至下午八時

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