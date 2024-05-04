樂悠咭申請｜網上申請方法、資格、費用及相片要求（附連結）

樂悠咭即將取締長者八達通卡。由2024年8月25日起，年滿60歲的長者享用二元乘車優惠時，必須需要使用樂悠咭。屆時使用長者八達通或個人八達通均不能再享有長者公共交通票價優惠。若現時年滿60歲或於申請日起計算3個月內年滿60歲的長者，可跟隨以下步驟申請樂悠咭，《am730》會提供樂悠咭網上申請方法、資格、費用及相片要求等，助大家順利申請。

樂悠咭申請資格 樂悠咭只供持有香港身份證的60歲或以上的香港居民申請，包括合資格殘疾人士。每名長者只能持有及擁有一張樂悠咭。若常住地區不是香港，只要有香港通訊地址也可申請。 樂悠咭申請資格費用 申請樂悠咭的費用為20元，首次申請者可獲香港特別行政區政府資助，因此首次申請者毋繳交任何申請費用。樂悠卡按金為50元，首次使用樂悠咭前必須增值多於50元，該按金可於退還樂悠咭時取回或扣減。

樂悠咭申請方法 申請前請準備好一張1.5吋 x 2吋，近6個月內拍攝的彩色護照證件近照，照片背景顏色可選擇白色或純淺色。以及一張有效香港身份證的彩色或黑白影印副本。 現時申請樂悠咭方式有兩種，可透過八達通手機應用程式網上申請樂悠咭，或郵寄遞交樂悠咭申請表格。如果申請資料正確無誤，樂悠咭會在4星期內郵寄到申請人的通訊地址。

八達通手機應用程式申請方法 現時透過八達通手機應用程式申請樂悠咭方便且環保。首先打開八達通手機應用程式，在主頁面點擊「申請樂悠咭」，細閱條款後按同意並開始申請。準備好申請人的香港身份證，選擇正確身份證版本，用手機鏡頭對準身份證掃描，將身份證放在白紙上拍攝效果較好。掃描時注意邊框是否對齊，和燈光是否足夠。如果掃描效果不理想，可選擇重新掃描。如身份證預覽效果理想，可點按「確定」並進入下一步。之後申請人確認個人資料正確， 並填寫有效的香港通訊地址，以便收取樂悠咭，最後填上聯絡電話，便可前往最後步驟。 ▼網上申請樂悠咭方法及步驟▼

樂悠咭申請相片要求 使用八達通手機應用程式的申請者，可使用手機拍攝和上傳個人相片。但記得背景必須為白色或純淺色。或直接拍攝護照片也可。最後確認所有資料無誤後，便可提交申請。記得把申請編號記下，以便日後查詢。