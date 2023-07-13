樂聚維港嘉年華｜周六有X-game極限運動表演　維港水上音樂會同日舉行

由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦，「開心香港」活動的樂聚維港嘉年華，上周六、日共有接近4萬人到場參加。活動即將踏入第二周，屆時將有X-game極限運動表演及維港水上音樂會。 以下為《am730》將為讀者整理4項焦點活動。

樂聚維港嘉年華｜Red Bull Mind The Gap首登香港 緊張刺激的 X-game極限運動表演，將於7月15日晚上7時至8時開始。旅發局指，特別呈獻首次登陸香港的 Red Bull Mind The Gap 比賽，約20名本地滑板好手將輪流較量，登上跳台一躍跨越 1.2 米空隙，力爭「板王」之位。 樂聚維港嘉年華｜幻彩詠香江加強版 旅發局表示，在晚上8時上演的「幻彩詠香江」，除了加強燈光效果，在嘉年華舉行的 10 天，更增設水上煙火特效，入夜後，可於灣仔海濱近距離捕捉水上煙火不停綻放；表演開始之際，夜空將會顯示「HK」兩字的一刻。

樂聚維港嘉年華｜維港水上音樂會 旅發局指，今周迎來「音樂新世代」。由走上街頭 Busking

的吳林峰、在日本學成歸來的 R&B 歌手 Gordon Flanders、俘虜內地 10 億網民的「OST 女王」崔子格以及馬來西亞「電音公主」蔡恩雨等新生代音樂人，以不同類型音樂風格，與大眾開音樂派對。 樂聚維港嘉年華｜悠閒區及特色小食 旅發局說，嘉年華在灣仔渡輪碼頭附近草地設有休憩區，即使未能取得音樂會門票的市民旅客，亦可以在休憩區觀賞音樂會直播，更可到「盛夏飲品小食」區，享用多款盛夏飲品小食，包括爆谷（爆米花）、手工啤酒，以及富有港式風情的點心、蛋撻等。 至於來自本地及海外的表演隊伍組成風格不同的街頭表演，未來一周以繼續躍動街頭，以「繽紛馬戲」為主題，包括穿上傳統玻里尼西亞服飾的高蹺藝人、大玩高蹺及大鐵環等特技的雜技二人組。 樂聚維港嘉年華｜維港水上音樂會詳情：