樂齡科技展今開幕 快餐店軟餐供即場試食 沉浸式VR助長者投入康復

常言「年紀大機器壞」長者身體機能退化，要維持生活素質就得他人照顧和科技協助。一連四日的樂齡科技博覽暨高峰會昨日於會展開幕，場內雲集200個參展商展出來自世界各地的軟餐、電子輪椅、復康訓練系統等樂齡科技創新產品；另有沉浸式VR遊戲，讓大眾了解認知障礙症、精神健康及眼疾患者的處境，藉此提升健康議題的關注，老友記亦可順路做免費的眼底身體檢查，了解自己的健康狀況。
大快活推出咖喱雞飯及焗豬扒飯軟餐 劃明年公開發售
今屆樂齡科技博覽設「照顧食展覽館」展覽區，區內同時有許多展商提供軟餐試食，讓公眾人士認識吞嚥困難人事友善餐膳。連鎖快餐店「大快活」推出咖喱雞飯及焗豬扒飯軟餐。負責人指，經一年時間研發軟餐，成功還原餐廳食品的味道；他透露，大快活將與社福機構合作，明年初為院舍長者提供軟餐，並計劃明年公開發售。
基督教靈實協會推出的軟餐則會仿照食物原來的樣子製作，兩餸飯、港式片皮鴨甚至冬至節日套餐都一應俱全。營運總經理鄺家良表示，長者即時吞嚥困難，仍需要吃得有尊嚴；因此協會會了解他們的喜好再製作對應的食物。他又提到因產量問題，軟餐暫只供應予合作的老人院，但他指出，現時政府會資助老人院購入軟餐以及有商家開始加入市場；認為軟餐市場發展適得期待。
沉浸式花旦「對打」 助長者投入訓練
除了軟食之外，場外亦有很多科技創新產品，其中展商澤康科技展出供中風人士進行康復訓練的「移動康復寶」自助式遠程上肢復康訓練系統。系統外型類似手套，但當中風人是戴上後，邊能使用透過手機，操控手套進行膨脹書展手掌；該設備更可以隨時隨地使用。另有參展商展岀自行研發的沉浸式VR復康訓練系統，長者在大螢幕手持櫻槍，與螢幕中的花旦「對打」；透過遊戲進行復康訓練，令長者投入其中。
主辦機構社聯的行政總裁蔡海偉表示，隨着居家安老需求增加，今年展覽有史多介紹居家安老服務的設備，包括遙距平台，讓長者居家進行復康治療及訓練，平台可以連接長者中心及治療師等，方便遙距監察及給予長者支援。