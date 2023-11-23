樂齡科技展今開幕 快餐店軟餐供即場試食 沉浸式VR助長者投入康復

常言「年紀大機器壞」長者身體機能退化，要維持生活素質就得他人照顧和科技協助。一連四日的樂齡科技博覽暨高峰會昨日於會展開幕，場內雲集200個參展商展出來自世界各地的軟餐、電子輪椅、復康訓練系統等樂齡科技創新產品；另有沉浸式VR遊戲，讓大眾了解認知障礙症、精神健康及眼疾患者的處境，藉此提升健康議題的關注，老友記亦可順路做免費的眼底身體檢查，了解自己的健康狀況。

大快活推出咖喱雞飯及焗豬扒飯軟餐 劃明年公開發售

今屆樂齡科技博覽設「照顧食展覽館」展覽區，區內同時有許多展商提供軟餐試食，讓公眾人士認識吞嚥困難人事友善餐膳。連鎖快餐店「大快活」推出咖喱雞飯及焗豬扒飯軟餐。負責人指，經一年時間研發軟餐，成功還原餐廳食品的味道；他透露，大快活將與社福機構合作，明年初為院舍長者提供軟餐，並計劃明年公開發售。

基督教靈實協會推出的軟餐則會仿照食物原來的樣子製作，兩餸飯、港式片皮鴨甚至冬至節日套餐都一應俱全。營運總經理鄺家良表示，長者即時吞嚥困難，仍需要吃得有尊嚴；因此協會會了解他們的喜好再製作對應的食物。他又提到因產量問題，軟餐暫只供應予合作的老人院，但他指出，現時政府會資助老人院購入軟餐以及有商家開始加入市場；認為軟餐市場發展適得期待。