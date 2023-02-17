模擬海嘯緊急動員萬人「全政府動員」首突擊演練

政府去年《施政報告》提出成立的「全政府動員」級別，昨舉行首次突擊演練，模擬本港受海嘯影響，需要動員協助撤離低窪地區居民。公務員事務局長楊何蓓茵表示，昨在一至兩小時內通知約1萬名需要輪值的人員戒備，當中300人更需要在約3小時內前往北角社區會堂集合，又指昨日演練測試顯示各部門之間的聯絡通訊機制有效。
首次舉行的「全政府動員」級別演練，涉及來自77個政策局、部門和廉政公署約一萬名人員。楊何蓓茵解釋機制啟動程序，指獲得特首批准後，公務員事務局隨即聯絡各個政府部門代表，再由部門通知其中一更約1萬人的輪值人員進入戒備狀態。當中，20個政策局或部門共600人要到部門指定位置集合，亦有300名來自水務署、路政署和房屋署的人員，要在3小時內抵達北角社區會堂，模擬正式行動前聽取簡報。
執勤人員須穿
上藍色背心
參與行動的人員，執勤時均會穿上藍色背心，前面和背面分別印有區徽和「政府應急隊」的字樣。楊何蓓茵強調，政府不會事先通知部門演練詳情，不排除在任何時間進行不同形式的演練，又稱下月會向立法會進一步交代演練成效和評估。她並說，重大事件之中首要是短時間內動員大量人手，因此今次演練重點是各部門的通訊情況。
李家超：行動「四両撥千斤」
特首李家超昨亦有到北角社區會堂視察演練，他之後在社交網站稱，演練以集腋成裘方式從部門各集結5%人員，組成近萬人的應變能力，是以最短時間在危急關頭時組成一個強大的應急團隊，並形容以最小成本換來最大效果，「可說是四両撥千斤」。