模擬海嘯緊急動員萬人「全政府動員」首突擊演練

政府去年《施政報告》提出成立的「全政府動員」級別，昨舉行首次突擊演練，模擬本港受海嘯影響，需要動員協助撤離低窪地區居民。公務員事務局長楊何蓓茵表示，昨在一至兩小時內通知約1萬名需要輪值的人員戒備，當中300人更需要在約3小時內前往北角社區會堂集合，又指昨日演練測試顯示各部門之間的聯絡通訊機制有效。

首次舉行的「全政府動員」級別演練，涉及來自77個政策局、部門和廉政公署約一萬名人員。楊何蓓茵解釋機制啟動程序，指獲得特首批准後，公務員事務局隨即聯絡各個政府部門代表，再由部門通知其中一更約1萬人的輪值人員進入戒備狀態。當中，20個政策局或部門共600人要到部門指定位置集合，亦有300名來自水務署、路政署和房屋署的人員，要在3小時內抵達北角社區會堂，模擬正式行動前聽取簡報。

執勤人員須穿