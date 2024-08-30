樹仁大學6內地生被騙720萬 警校內辦講座 「一哥」親函提小心

由於對香港生活環境不太熟悉，內地來港大學生屢成騙案目標。警方數字顯示在2023年至2024學年，樹仁大學共有6名內地學生被詐騙，損失超過720萬，主要涉「假冒官員」電話騙案。新學年前夕，東區警區周三（28日）在樹仁大學舉辦內地生防騙講座，分享防騙資訊和最新詐騙手法，以提高內地生防詐騙意識，逾300名內地生參與。警務處處長蕭澤頤亦為學生寫防騙信件，叮囑提防騙子。

警務處助理處長郭嘉銓致辭表示，不少學生成為受害人，涉及款項介乎幾萬元至幾百萬元，情況非常嚴重。他提醒如有人要求轉賬或提供個人資料，學生需要「停一停、想一想」，建議跟朋友、家長或老師商量，如有需要可向警方求助。

郭嘉銓又指出，即使警方去年到校提供防騙資訊，但仍有內地來港學生成為詐騙案的受害人，處長蕭澤頤對此非常重視，並寫信提醒學生。信中內容提及當接到自稱「內地官員」電話，對方聲稱接聽者涉及欺詐、洗錢或其他刑事案件，並展示所謂的內地執法機構文件或通緝令，進而要求將「保證金」滙入指定賬戶時，請立即中斷通話，或可直接致電警務處反詐騙協調中心的24小時「防騙易」熱線18222，聯絡專業人員提供應對疑似詐騙案的指導和協助。

18歲大一生被呃走220萬元

警方提及去年一宗涉及內地學生騙案，一名18歲的大一內地學生，收到假冒「香港入境事務處官員」及假冒「內地公安」的詐騙電話，以其涉嫌參與洗黑錢為由，要求該名學生按照指示提供銀行戶口資料及密碼配合調查，結果該名學生戶口內約220萬港元，全部轉帳至騙徒的銀行賬戶，學生才警醒自己落入騙局。