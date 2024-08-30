西貢駕車爭路爆MMA　光頭漢跪地捱打　赤膊男起飛腳踢甩鞋(有片)

本港再有司機因爭路問題而大打出手MMA。今日(30日)網上瘋傳兩段司機打鬥影片。第一條片見到手臂有紋身的光頭男子在一輛白色客貨車旁與司機爭執，雙方互相指罵，可見地上遺下一頂懷疑是光頭漢所戴的Cap帽，期間客貨車司機一度嘗試開門，但被光頭漢用膝蓋頂住。目擊者則在旁勸交：「喂！唔好X打，好X熱鬧」。

光頭漢頭部遭拳打腳踢8次

第二條片已見疑涉事兩司機正一輛寶馬車前上演MMA肉搏戰，光頭漢全程跪地捱打，被一名赤膊上身的紋身漢邊爆粗邊拳打腳踢，短短8秒的影片，光頭漢的頭部分已被重打8次，期間赤膊紋身漢就連左腳所穿的鞋亦告飛脫。目擊者慨歎：「哇，唔好X打，唉！郁手郁腳‥‥‥」影片至此結束。

影片引起網民熱議，有人說光頭漢是「鐵頭功」、又有人指赤膊男「係甘打後腦好危險」、「執返隻鞋未？」、「有哂證據，打人，洗定個八月十五(坐監)」、「打贏就去警署，打輸就入醫院」。

警：兩人涉「 公眾地方打架」被捕

警方表示，周二(27日)下午5時58分接報，兩名男子因讓路問題在西貢大網仔路及沙角尾路交界發生爭執並打鬥。54歲的梁姓私家車司機和38歲的劉姓輕型貨車司機均受傷，他們因涉嫌「在公眾地方打架」被捕，並送往將軍澳醫院治理。