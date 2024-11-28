機場三跑即日起全面啟用　國泰成中跑道首班起飛客機 (多圖)

三跑道全面運作後，北跑道將主要供客機降落、中跑道用作客機起飛；南跑道則主力供貨機升降。下午約3時50分，國泰航空航班CX8333成為首班使用中跑道的客機，其與南跑道的香港航空客機HX548同時起飛，北跑道其時亦有一架大灣區航空客機HB282降落。

李家超：航空公司機遇下應攜手共進

李家超在三跑道系統啟用典禮致辭稱，本港現時連接全球200個航點，數量達疫情前九成，預計本港機場客運量年底恢復疫情前水平，寄語航空公司管理層和前線員工，也要在三跑帶來的龐大機遇下攜手共進。他又說，航空客運量增加後，會刺激零售、餐飲和酒店業等發展，配合政府不斷推動陸路旅客增長，將為經濟活力和商機注入動能。

機管局主席林天福指，今日是香港國際機場邁進最重要的里程碑，3條跑道開始同步運作。他指，工程自2016年動工以來面對不少挑戰，包括填海海砂和新冠疫情等，形容工程團隊8年來迎難而上，包括在疫情期間也想盡辦法一直施工，最終能夠按原定時間表在今年啟用，對團隊成績感到十分自豪。

三跑道系統是《香港國際機場2030規劃大綱》項目之一，機管局共斥資1,415億元興建，從動工至系統全面啟用歷時8年，期間發生過多宗工業意外。填海所建、長約3,800米的第三條跑道已於兩年前投入服務，機管局當時隨即關閉前北跑道，即現時的中跑道作重新配置。至於重建二號客運大樓、興建T2客運廊和新旅客捷運系統等工程，目前仍未竣工。