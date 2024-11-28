機場三跑即日起全面啟用　國泰成中跑道首班起飛客機 (多圖)

香港國際機場三跑道系統今日啟用，3條跑道將會同步運作。特首李家超表示，趁着這個重要意義日子，對本港航空業提出3項要求，包括要求全速恢復航空運力、積極融合大灣區優勢，以及全力擴闊國際聯繫，航空公司應拓展更多航點，特別是一帶一路國家。
三跑道全面運作後，北跑道將主要供客機降落、中跑道用作客機起飛；南跑道則主力供貨機升降。下午約3時50分，國泰航空航班CX8333成為首班使用中跑道的客機，其與南跑道的香港航空客機HX548同時起飛，北跑道其時亦有一架大灣區航空客機HB282降落。
李家超：航空公司機遇下應攜手共進
李家超在三跑道系統啟用典禮致辭稱，本港現時連接全球200個航點，數量達疫情前九成，預計本港機場客運量年底恢復疫情前水平，寄語航空公司管理層和前線員工，也要在三跑帶來的龐大機遇下攜手共進。他又說，航空客運量增加後，會刺激零售、餐飲和酒店業等發展，配合政府不斷推動陸路旅客增長，將為經濟活力和商機注入動能。
機管局主席林天福指，今日是香港國際機場邁進最重要的里程碑，3條跑道開始同步運作。他指，工程自2016年動工以來面對不少挑戰，包括填海海砂和新冠疫情等，形容工程團隊8年來迎難而上，包括在疫情期間也想盡辦法一直施工，最終能夠按原定時間表在今年啟用，對團隊成績感到十分自豪。
三跑道系統是《香港國際機場2030規劃大綱》項目之一，機管局共斥資1,415億元興建，從動工至系統全面啟用歷時8年，期間發生過多宗工業意外。填海所建、長約3,800米的第三條跑道已於兩年前投入服務，機管局當時隨即關閉前北跑道，即現時的中跑道作重新配置。至於重建二號客運大樓、興建T2客運廊和新旅客捷運系統等工程，目前仍未竣工。
航空旅遊業界出席
中聯辦主任鄭雁雄與財政司副司長黃偉綸、運輸及物流局局長林世雄、常任秘書長陳美寶、副局長廖振新、民航處處長廖志勇等官員出席啟用典禮，另有多名航空業和旅遊業界相關人士，包括機管局前主席蘇澤光、國泰航空行政總裁林紹波、香港快運(HK Express)行政總裁毛潔瓊、旅發局總幹事程鼎一和蘭桂坊集團創始人盛智文。
立法會主席梁君彥、部分立法會議員亦有參與，包括交通事務委員會主席陳恒鑌、委員易志明、陳紹雄和江玉歡等，警務處處長蕭澤頤、消防處處長楊恩健和入境處處長郭俊峯等紀律部隊首長也有出席。