機場三跑貪污案｜三跑分判商工頭及工人收非法回佣 二人分囚9個月及5個月

機場「三跑」項目分判商62歲「工頭」及28歲建築工，串謀向紮鐵工索取每日500元以及收受共14000元非法回佣，以協助對方獲分判商聘用，被廉署拘控、受審後分別被裁定2項受賄和1項串謀索賄罪成。裁判官莊保兒今早於西九龍裁判法院判刑指2人破壞香港廉潔精神，剝削他人吃「血肉饅頭」，分別判處「工頭」及建築工監禁9個月和5個月，並拒絕等候上訴保釋申請。

控罪指，被告62歲周福亮被控2項代理人接受利益，於2021年1月7日至2月28日間，兩度向其小組紮鐵工蔣日榮接受共14,000元非法回佣，以協助對方繼續受僱於德鑄；28歲陳揮程則被控1項串謀使代理人索取利益罪，於2020年11月17日至30日期間某日，與周一同串謀，向蔣索取每個工作天500元非法回佣。

官：其行為打擊本地勞動市場公平競爭

莊官判刑指雖然沒有證據顯示28歲建築工陳揮程有金錢收益，但其行為打擊本地勞動市場公平競爭，助長歪風，破壞香港廉潔精神。莊官續指陳揮程受審後定罪，顯示其沒有悔意，串謀索賄罪判監5個月。

莊官另引背景報告指過往定罪紀錄顯示62歲「工頭」周福亮毫無悔意，行事不計後果，守法意識薄弱，不知悔改故重犯機會高。莊官又指周福亮索賄每日500元，佔事主日薪1900元逾4份1之多，嚴重打擊本地就業人口信心和士氣，剝削他人如同吃「血肉饅頭」，削弱廉潔制度體系、廉潔之都的美譽，2項受賄罪各判監9個月，同期執行。