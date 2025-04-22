機場二號客運大樓分判商涉向外勞收逾百萬元賄款 被廉署起訴

廉政公署落案起訴一名香港國際機場二號客運大樓擴建工程的分判商，指他涉嫌向21名輸入勞工收賄共逾100萬元，以協助工人受僱。廉署另外起訴一名外勞「工頭」，涉嫌從外勞工人收取多筆賄款。

被告與外勞「工頭」串謀從輸入勞工收取賄款

62歲被告陳善泰是富善雲石廠的董事兼股東，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。他獲准保釋，案件明日在西九龍裁判法院提訊。

案發時，金門建築是機場二號客運大樓擴建工程的主承建商。金門透過發展局「建造業輸入勞工計劃」，為分判商聘用輸入勞工，工人日薪為1350元，金門以每月22個工作日計算，向工人支付月薪29700元。富善是金門其中一個分判商，參與金門在內地進行的工人招聘。