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2025-02-25 16:22:09

機場城市｜無人駕駛系統東涌站設計曝光　屬高架車站乘客轉港鐵需過馬路

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「機場東涌專道」的東涌站登車位置模擬圖。(區議會文件)

「機場東涌專道」的東涌站登車位置模擬圖。(區議會文件)

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機管局推出機場城市SKYTOPIA(世桃彼亞)的發展藍圖大綱，預計所有項目合共要1,000億元投資，包括一條連接東涌及港珠澳大橋香港口岸人工島的無人駕駛系統「機場東涌專道」。機管局指「機場東涌專道」詳細設計已大致完成，現正進行招標工作，預計工程今年中開始施工，最快2028年底完成，日後乘客需要經露天行人路，往返「機場東涌專道」的東涌站及港鐵東涌站。

▼「機場東涌專道」東涌站模擬圖▼

「機場東涌專道」的東涌站月台模擬圖。(區議會文件) 「機場東涌專道」的東涌站月台模擬圖。(區議會文件) 「機場東涌專道」的東涌站月台位置及附近工程計劃。(區議會文件) 機管局日前公布機場城市SKYTOPIA發展藍圖大綱。(資料圖片／蘇文傑攝) 機管局指，往返機場城市的交通必須與連接機場的交通分割。(資料圖片／蘇文傑攝) 機場城市擬在大橋香港口岸人工島對開興建遊艇泊位。(資料圖片／蘇文傑攝)

東涌站座落東薈城第一期對面

機管局向離島區議會一個委員會提交文件指，「機場東涌專道」的東涌站將建在高架橋上，連接「航天走廊」自動駕駛系統的伸延路段。東涌站兩端均設有出入口，以自動扶手電梯連接月台及達東路行人路，方便乘客往來港鐵東涌站及公共運輸交匯處，位於達東路與富東街交界的交通燈過路處亦將進行提升工程。

根據文件，「機場東涌專道」的東涌站會設於達東路與北大嶼山公路之間、東薈城第一期對面，乘客需要在車站乘扶手電梯往地面，然後沿行人路至達東路與富東街交界橫過馬路，前往港鐵東涌站。機管局指，位於達東路的單車徑及單車停泊處，於工程期間會臨時封閉，而所有受影響設施會在工程完成後於附近重置，又說「機場東涌專道」的環境影響評估報告已獲環保署審批，根據《道路(工程、使用及補償)條例》進行的刊憲法定程序亦已完成。

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