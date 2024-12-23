機場旅客捷運女童墮月台空隙　機管局稱前線無妥善紀錄事故已處分

機場去年懷疑有小童跌入旅客捷運系統(APM)列車與月台間之空隙，機管局已完成調查報告，指未發現有系統性安全問題，機電署亦已確立系統的設計和運作均安全。機管局又指，沒有證據顯示任何人刻意隱瞞，但承認年初首次調查時範圍不夠全面，前線員工缺乏警覺性亦致事故當時未被妥善紀錄，事後已作出處分。

報告又指，機管局進行全面而深入的調查後，認為沒有證據顯示任何人刻意隱瞞事件，但承認其相關部門年初首次調查事件時範圍不夠全面，以致未能及早確認事故。據機管局調查結果，女童部分身體踏進空隙後即時被列車上其他人士拉起，車門亦按原定35秒時間關閉，未有觸發保護系統警報，而當局當時亦沒有收到當事人或其家人的投訴或任何受傷報告。最終機管局透過新增的協助調查部門「公眾區管理部」提供資訊，找到一名在機場工作但其公司業務與捷運系統運作無關的目擊者，從而確認事件。

政府促加強通報調查機制

不過，機管局認為系統運作及緊急程序手冊欠清晰，相關前線員工在通報、溝通上缺乏警覺性，使事故當時沒有被妥善記錄，因此機管局未能及時發現事故並通知政府，當局已經處分相關人員。政府嚴正要求機管局落實多項改善措施，防止同類事件再次發生，包括加強事故通報、調查機制和提升月台閉路電視系統，以加強員工處理和紀錄事故的意識、調整及改善月台閉路電視設置，以涵蓋更多角度監察月台情況等。

政府指，備悉機管局已即時加強事故調查機制，並將於下月完成更新運作及緊急程序手冊和相關員工培訓，加強事故通報機制，以及在明年3月前完成提升月台閉路電視系統。在提升閉路電視系統連同機管局去年完成縮窄月台空隙工程，政府相信有助避免同類事件再次發生。