機場檢可製4.8萬粒太空油煙彈原料 破3分銷中心 海關拘7人 25歲教師涉買煙彈自用

香港吸食「太空油」有上升跡象。海關加強打擊，於本月採取行動偵破9宗管有屬《藥劑業及毒藥規例》下第1部毒藥的依托咪酯(「太空油」的主要成分)案件，檢獲191粒太空油煙彈及16公斤、可製成約4.8萬粒太空油煙彈的依托咪酯粉末，市值約1,700萬元，拘捕7人，包括一名25歲小學教師。海關透露該教師為買家，並對小學教師涉案感憤慨，直指為人師表卻知法犯法。 被捕7人(23至48歲)，包括兩男一女的包裹收貨人(27至48歲)，分別報稱廚師、侍應和無業，涉在沒有許可證輸入物品及管有第1部毒藥罪名。另外，一男一女為儲存及分銷中心負責人(37歲及43歲），一名23歲男子為速遞員，以及一名25歲買家，涉嫌管有第1部毒藥。各人暫獲保釋候查，海關不排除會有更多人被捕。

以拉曼光譜分析儀檢測證實依托咪酯粉末 根據風險評估，海關分別於本月10、11及17日在香港國際機場，先後檢查由兩間公司共8件由印度運港，報稱載有聚合物的快遞包裹，收貨人是7個不同的本港地址。海關機場科空運貨物第三組指揮官何天康指，常見的工業用聚合物會用桶裝，運載至公司地址，但今次貨物卻以快件形式寄到個人地址；關員感事有可疑，以X光機檢查，發現貨物的密度比一般聚合物低，加上散發出古怪氣味，與一般工業用聚合物的氣味不同，再透過拉曼光譜分析儀檢測，證實為受管制的依托咪酯粉末。今次是海關首次偵破不法分子利用空運貨物偷運依托咪酯入口的案件。

跟進調查後，海關採取監控派遞行動，拘捕3名包裹收貨人，並搗破兩個依托咪酯分銷中心。海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫稱，不法集團將依托咪酯的粉末以快件寄送至收件人，暫存於儲存及分銷中心，在加工過程中混入有香味的油，甚至其他毒品，製成太空油注入煙膽內，再分派給拆家出售。而檢獲的依托咪酯粉末可製成4.8萬粒太空油煙彈，形容若流入市面將不堪設想。 另外，海關透過情報分析，在深水埗搗破一個「太空油」儲存及分銷中心，檢獲178粒「太空油」煙彈。隨後，拘捕兩名中心負責人、一名涉案速遞員和一名買家，並發現被捕的買家藏有13粒「太空油」煙彈。

海關透露，該名買家報稱為小學教師，以數千元購買11粒「太空油」煙彈自用，人員其後於其往所內搜獲兩粒太空油煙彈。海關強調，會繼續根據情報分析，加強打擊太空油的執法行動，同時繼續與物流業界保持緊密聯繫，並呼籲物流業界從業員提高警覺，如有發現任何可疑活動，可向海關舉報。 根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。