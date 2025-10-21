機場貨機衝落海｜兩死者公司AVSECO發聲明致哀　機管局：北跑道已重開維持備用狀態 (更新)

【21:46更新】機場保安有限公司(AVSECO)在事發翌日將官方網站轉為黑白色以示哀悼，並發聲明指，對於痛失兩位敬業的航空安檢督導感到深切悲痛；聲明中稱，兩名死者分別於公司任職7年及12年，機場保安巡邏車負責於北跑道範圍外巡邏，包括北環路，確保於任何時間出現事故時能夠即時作出反應。事發時，兩人正嚴格依照既定工作程序，在指定觀察點恪盡職守。
承諾提供一切支援助家屬度過悲傷時期
AVSECO表示，向兩位死者的家屬致以最深切慰問，職員關係組已被安排為遇難者家屬提供支援和協助。行政總裁及高級管理層今早亦會見家屬，親自表達沉痛哀悼，並了解他們在此艱難時刻的需求。另外，AVSECO亦為所有受影響的同事提供專業輔導服務，承諾提供一切支援協助家屬度過悲傷時期，並全力配合香港機場管理局、民航處及所有相關部門的調查。
【18:58更新】機管局表示，香港國際機場北跑道已於今日下午約4時20分重開，北跑道現時維持「備用狀態」，可按照航空交通管制使用，以配合移走失事飛機的工作。
【11:07更新】機場周一(20日)發生嚴重航空事故，兩名機場保安人員喪生，機場北跑道需要封閉。機管局機場運行執行總監姚兆聰今日(21日)在電台節目中表示，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置，至於機場北跑道今日早上7時已完成復修，爭取正午12時重開。 姚兆聰指，會符合民航處航班升降標準才重開跑道，但由於涉事貨機殘骸仍留在岸邊，加上三號風球生效，處理上有困難，而期間亦可能會有工程車等駛入，因此列為備用狀態。
涉事貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT濕租(一種連同機組、維護全包之租賃模式)營運，機型為波音747-481(BDSF)，註冊編號為TC-ACF，機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍的機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師。