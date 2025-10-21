機場貨機衝落海｜兩死者公司AVSECO發聲明致哀　機管局：北跑道已重開維持備用狀態 (更新)

【21:46更新】機場保安有限公司(AVSECO)在事發翌日將官方網站轉為黑白色以示哀悼，並發聲明指，對於痛失兩位敬業的航空安檢督導感到深切悲痛；聲明中稱，兩名死者分別於公司任職7年及12年，機場保安巡邏車負責於北跑道範圍外巡邏，包括北環路，確保於任何時間出現事故時能夠即時作出反應。事發時，兩人正嚴格依照既定工作程序，在指定觀察點恪盡職守。

承諾提供一切支援助家屬度過悲傷時期

AVSECO表示，向兩位死者的家屬致以最深切慰問，職員關係組已被安排為遇難者家屬提供支援和協助。行政總裁及高級管理層今早亦會見家屬，親自表達沉痛哀悼，並了解他們在此艱難時刻的需求。另外，AVSECO亦為所有受影響的同事提供專業輔導服務，承諾提供一切支援協助家屬度過悲傷時期，並全力配合香港機場管理局、民航處及所有相關部門的調查。