機場貨機衝落海｜機師與控制塔對話曝光 未曾求救事後再無回應(有片)

一架由杜拜抵港的阿聯酋航空UAE9788貨機，昨日（20日）凌晨降落香港國際機場北跑道時滑出海面，並撞及一輛機場巡邏車，導致巡邏車墮海，車上兩名航空安檢人員死亡。網上流傳當時機場控制塔與貨機的對話，顯示機師並無求助，降落期間及意外發生後亦無任何對話；事故一度影響機場升降，數班航班需在附近指定空域盤旋，延遲降落。

航空資訊網站的影片頻道上傳一段機場控制塔錄音。降落前，貨機機師向控制塔表示，飛行高度下降至11000呎，並正前往適當空域，控制塔回覆指貨機可使用北跑道（07L）降落，並保持速度向左飛往另一空域，（Emirates 9788, runway 07L, turn left direct to LIMES, maintain high speed），其後貨機回覆確認。

至凌晨約3時50分，貨機在北跑道降落，及後雙方再無對話。但就在跑道中間貨機突然向左，偏離跑道衝破圍欄並撞上巡邏車，雙雙墮海。事發後，貨機及控制塔再無對話。

數班航班盤旋延遲降落

事發後機場控制塔緊急通知其他飛機不要在北跑道降落，並詢問班機可以在空域盤旋多久，又指北跑道停用時間不確定。有機師在空中見到貨機出事，問機場控制塔「你們認為阿聯酋航空情況有多嚴重？」空中管制塔表示現階段無法評估。其後航空管制塔再與航班溝通，安排在南跑道降落。