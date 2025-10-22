機場貨機衝落海｜陳美寶與土耳其當局會面跟進善後工作　Air ACT再發聲明稱已聯絡死者家屬　將盡力支援

香港國際機場周一（20日）凌晨發生嚴重事故，一架由杜拜抵港的貨機降落時疑失控衝出跑道，滑入海中，將一輛停泊於海岸線的機場保安公司巡邏車連人帶車撞落海，導致車上兩名職員死亡。
運輸及物流局長陳美寶今日(22日)與土耳其當局會面，表達對意外深切關注，並要求土耳其方面繼續提供協助，包括就調查及善後等工作與涉事機組人員及航空公司協調，土耳其方面承諾會全力支持及配合相關工作；其民航當局的專家代表亦會於日內抵港提供協助。此外，局方亦表達家屬關注，土耳其方面表示願意安排航空公司代表與家屬會面。
陳美寶表示，特區政府非常關注兩名不幸離世員工家屬的情況，除機管局及機場保安有限公司會繼續與家屬保持聯絡提供緊急支援外，政府會繼續了解他們的需要以提供最適切的支援，社會福利署的專責人員亦已聯絡家屬提供協助。
運物局又指，民航意外調查機構正根據《香港民航（意外調查）規例》（第448B章）及《國際民用航空公約》就事件展開全面調查，調查涵蓋機組人員資格、飛行操作、飛機系統、維修紀錄及天氣等多方面；相關外國專家，包括飛機製造國的專家已陸續抵港，打撈工作也將在日內展開。
涉事貨機以「濕租」形式由土耳其Air ACT（ACT Airlines）運作，Air ACT繼周一（20日）發出聲明後，今日（22日）再發出聲明，表示已聯絡死者家屬，將竭盡所能支援家屬，又表示在這心碎時刻，公司與死者家屬團結一起，並以關懷、同情及力量，協助他們度過這段艱難的時期。