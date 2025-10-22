機場貨機衝落海｜陳美寶與土耳其當局會面跟進善後工作　Air ACT再發聲明稱已聯絡死者家屬　將盡力支援

香港國際機場周一（20日）凌晨發生嚴重事故，一架由杜拜抵港的貨機降落時疑失控衝出跑道，滑入海中，將一輛停泊於海岸線的機場保安公司巡邏車連人帶車撞落海，導致車上兩名職員死亡。

運輸及物流局長陳美寶今日(22日)與土耳其當局會面，表達對意外深切關注，並要求土耳其方面繼續提供協助，包括就調查及善後等工作與涉事機組人員及航空公司協調，土耳其方面承諾會全力支持及配合相關工作；其民航當局的專家代表亦會於日內抵港提供協助。此外，局方亦表達家屬關注，土耳其方面表示願意安排航空公司代表與家屬會面。