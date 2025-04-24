機場離境稅無意調整或延期 政府維持建議收200

政府提出增加機場乘客離境稅至200元，財經事務及庫務局認為，增加離境稅是合適的開源措施，建議的80元加幅亦屬合理及可負擔水平，無意降低加幅或分階段、延期增加。

《財政預算案》提出今年10月起增加80元機場乘客離境稅至每人200元，預計每年可為政府增加約16億元收入。財經事務及庫務局最新回覆相關法案委員會時強調，上一次增加離境稅已經是2003年，當時增加40元，至120元，今次調整在22年後提出，期間累計通脹約六成四，加幅亦與當年相若。