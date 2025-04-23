機場離境稅｜增至200元建議政府企硬　無意調低加幅或延期加

政府提出增加機場乘客離境稅至200元，有意見認為加幅過大或應分期上調。財經事務及庫務局表示，綜合考慮多項因素後，認為增加離境稅是合適的開源措施，建議的80元加幅亦屬合理及可負擔水平，無意降低加幅或分階段、延期增加離境稅。當局會在兩、三個月內向立法會提交有關附屬法例，致力爭取在10月落實建議。

新一份《財政預算案》提到，今年10月1日起機場乘客離境稅將由現時每人120元，增加80元至每人200元，預計每年可為政府增加約16億元收入。財經事務及庫務局在最新回覆相關法案委員會的文件強調，上一次增加離境稅已經經2003年，當時增加40元至120元，今次調整在22年後提出，期間累計通脹約六成四，加幅亦與當年相若。

財庫局又指，建議的80元增幅對飛機乘客整體出行開支影響十分輕微，在未計及機票開支下，增幅只分別佔短途市場和長途市場旅客整體出行開支的1.3%和1.1%，對香港市民包括廉航乘客出外旅遊的整體開支亦只佔小部分。轉機客方面，當局稱在早前會議已宣布放寬豁免準則至最多48小時，較新加坡、日本東京和南韓首爾等鄰近地區寬鬆，有助吸引更多轉機客使用香港國際機場。

對於會否就增加離境稅修例加入日落條款，財庫局稱會繼續按照現有機制，在每年制定《財政預算案》時因應最新經濟、社會和財政狀況等因素，制定合適公共財政措施。當局又會與運輸及物流局、機管局商討豁免更多轉機乘客繳付離境稅，包括由陸路和海路抵港轉機的人士。