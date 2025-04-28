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2025-04-28 22:53:34

機場離境稅｜姚柏良提修正案減加幅　支持反對5對5平手未通過

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政府提出10月起增加機場離境稅至200元。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府提出10月起增加機場離境稅至200元。(資料圖片／蘇文傑攝)

政府在《財政預算案》提出飛機乘客離境稅由120元加至200元，今年10月生效。立法會相關法案委員會今日繼續討論，旅遊界姚柏良提出修正案，要求機場離境稅降低一半加幅，即加價至160元，最終會上舉手投票時支持與反對的委員數目為5比5，因未獲過半數支持而遭否決。

黎志華指，機場離境稅只佔旅客的旅行開支1%，不會影響其訪港意欲。(資料圖片／蘇文傑攝) 姚柏良提出的160元修正案未獲過半數通過。(資料圖片／蘇文傑攝) 林振昇認為可透過較低加幅分階段加價。(資料圖片) 陳恒鑌認為「長痛不如短痛」，應一次過增加機場離境稅。(資料圖片)

林振昇倡以較低加幅分階段加價

姚柏良發言時提到，本港目前大力發展旅遊吸引旅客，特別是搭飛機來港的過夜旅客，認為政府同時增加酒店房租稅和機場離境稅，「呢個矛盾我一直都覺得好困擾。」他又說，目前不少港人已經改到深圳搭飛機，深圳亦愈來愈多國際航線，最關注本港機場的競爭力，但他認同政府正面對財赤，故修正案「中間落墨」建議只加40元。

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勞聯林振昇同意增加機場離境稅較不影響基層市民，但認為可以透過較低加幅分階段加價，減低乘客心理影響，又舉例勞工界當年與政府商討最低工資也是以5毫幅度「逐啲傾」。經民聯陸瀚民就發言關注稅項是否會隨通脹不斷增加，民建聯陳恒鑌則認為「長痛不如短痛」，應一次過增加機場離境稅。

豁免涵「翌日轉機客」每年少收1.6億

財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華指，機場離境稅只佔旅客的旅行開支1%，不會影響其訪港意欲，又說當局已十分小心處理，不希望為旅客帶來不良影響。當局已接納姚柏良部分建議，擴大免稅範圍至「翌日轉機客」，同時正制定豁免經陸路和海路來港轉機旅客的執行細節，目標年內完成。黎志華稱，豁免擴展至「翌日轉機客」已經令政府每年稅收減少1.6億元。

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姚柏良提出的修正案，最終獲姚柏良、張欣宇、梁毓偉、陳紹雄及林振昇5票支持，以及譚岳衡、陸瀚民、管浩鳴、陳恒鑌和周浩鼎5票反對，未獲過半數支持。法案委員會主席李鎮強稱，姚柏良之後只能以個人名義在立法會大會提出修正案，但需要再向立法會主席尋求批准。

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