機場電腦系統故障｜李家超：非常關注事件　已促機管局調查盡快交報告 (更新)

李家超說，事故令不少旅客受影響，直言需要改善，運輸及物流局已約見機管局管理人員表達關注及了解成因，表明「後備系統銜接必須改善」，當局已要求機管局就事故原因作詳細調查，以及盡快遞交詳細報告，並要針對應變措施及相關的應變能力預案，防止事件再次發生。運輸及物流局亦要審視有關的系統配置，尤其三跑快將啟用，必須要確保系統的配對性等。

他強調香港國際機場是香港重要的競爭力，亦是本港航空樞紐必須要做到世界水平一流的服務，因此提供旅客優質和穩定的服務是相當重要，已要求機管局作詳細調查，避免同類事件再次發生。

中電電力驟降 李：已要求加強應對惡劣天氣能力

對於中電電力驟降問題，李家超稱十分關注事件，機電署已經成立小組，要求中電必須要找出原因，作出改善。

他強調穩定電力供應，對市民生活及經濟發展非常重要，他要求中電加強供電系統應對統惡劣天氣的能力，包括避雷能力，減低未來幾個月高頻率雷暴警告帶來的風險。他又要求加強事故後的應變能力，相信科技能將不穩定的因素減低，以及透過增加人手，盡快恢復電力供應，將影響減到最少。