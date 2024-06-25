機場電腦系統故障｜李家超：非常關注事件　已促機管局調查盡快交報告 (更新)

香港國際機場周日(23日)電腦系統故障，導致航班電子顯示屏「全黑」，要靠張貼白板及「大字報」，手寫航班及行李資訊。行政長官李家超今(25日)在行會前見傳媒，非常關注事件，認為「唔應該發生」，已要求機管局作詳細調查以及盡快提交報告。
直言「唔應該發生嘅」
李家超說，事故令不少旅客受影響，直言需要改善，運輸及物流局已約見機管局管理人員表達關注及了解成因，表明「後備系統銜接必須改善」，當局已要求機管局就事故原因作詳細調查，以及盡快遞交詳細報告，並要針對應變措施及相關的應變能力預案，防止事件再次發生。運輸及物流局亦要審視有關的系統配置，尤其三跑快將啟用，必須要確保系統的配對性等。
他強調香港國際機場是香港重要的競爭力，亦是本港航空樞紐必須要做到世界水平一流的服務，因此提供旅客優質和穩定的服務是相當重要，已要求機管局作詳細調查，避免同類事件再次發生。
中電電力驟降 李：已要求加強應對惡劣天氣能力
對於中電電力驟降問題，李家超稱十分關注事件，機電署已經成立小組，要求中電必須要找出原因，作出改善。
他強調穩定電力供應，對市民生活及經濟發展非常重要，他要求中電加強供電系統應對統惡劣天氣的能力，包括避雷能力，減低未來幾個月高頻率雷暴警告帶來的風險。他又要求加強事故後的應變能力，相信科技能將不穩定的因素減低，以及透過增加人手，盡快恢復電力供應，將影響減到最少。
周四率團赴穗 出席粵港合作聯席會議
另外，李家超指將於周四(27日)與特區政府代表團前往廣州，出席第24次粵港合作聯席會議，會議的目標是承先啟後，總結過去一年的合作成果，刻劃來年合作計劃，尤其在科技創新、金融領域、醫療衛生、跨境交通、投資貿易互聯互通方面，持續深化粵港合作。李家超指，粵港合作可推進大灣區高質量發展，機遇無限，互利共贏，為大灣區注入源源不絕的發展動能。