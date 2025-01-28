機構接獲吸太空油個案逾半未成年 過來人後悔：沒想像中chill

含麻醉劑依托咪酯的新興毒品「太空油」，自去年開始於香港青少年間迅速流行。東華三院戒毒輔導中心昨日公布社區對「太空油」的認知問卷調查，發現不少受訪者對太空油風險認知不足。中心正跟進66個吸食個案，佔個案總數12.5%，其中有逾半為18歲以下青少年。中心建議社會應共同合作，提高大眾對太空油及其危害的認知，以保障大眾健康。
中心於去年9月至12月期間，進行「太空油毒品」認知問卷調查，成功訪問了1,621人。結果發現有27.3%受訪者認為使用「太空油」不會引起任何反應或不知道它對身體的影響；45%誤以為其含有尼古丁。東華三院服務主任(專門輔導服務)陳潔華分享中心接獲的個案時表示，曾有吸食者分享吸食太空油後出現包括從3樓跳下樓、放火燒自己，甚至毒駕撞倒人等行為，顯示太空油所引起的問題不容忽視。
過來人親談經歷
15歲青年阿成(化名)於去年6月受朋輩影響首次接觸太空油毒品。阿成直言吸食初時感覺輕鬆，出現「靈魂出竅」的感覺。惟這種感覺只會維持約5至10分鐘，令他不停吸食，慢慢變成上癮。後來開始出現集中力與注意力不足，導致無法閱讀字體「密密麻麻」的文章等副作用，更曾因神志不清「斷片」，最嚴重的狀況是休克暈倒，失去知覺長達6小時。幸最終意識到太空油對身體的危害，接受中心的輔導服務並成功戒毒。阿成直言很後悔接觸了太空油並寄語大眾切勿嘗試吸食。
東華三院社會服務科部門高級經理(青少年及家庭服務)鍾燕婷指，因「太空油」一般以電子煙器具吸食而隱藏性高，建議應在社交平台上加強宣傳吸食太空油對身心的禍害，以及可構成的法律後果。