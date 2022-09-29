機電業工會聯合會倡工友加薪 每工平均加5%至9%

疫情持續放緩，港府亦開始放寬入境要求，預期經濟逐漸恢復和機電工程面臨人手短缺，香港機電業工會聯合會屬下電器、空調制冷和消防提出薪酬調整方案，每工工資調升5%至9%。聯會指，工友凍薪兩年，提出加薪方案旨在為工友追回通脹應付生活開支，亦冀吸引人手應付基建項目。
其中港九電器工程電業器材職工會宣布，電器行業工人薪酬11月1日起，大工工資調整至1,520元或上調5%，亦提出中工和見習技工加薪。香港空調製冷業職工總會則宣布11月1日起，大工工資調整至1,450元、中工和助理員分別增至1,130元及950元。消防保安工程從業員協會稱正收集工友及行業持分者意見，希望爭取大工每工工資1,450元、中工每工1,200元，料今年可實施。
提出薪酬調整方案：
- 電器行業工人：
- 日薪薪酬：
- 持牌熟練技工(大工)：
- 從2019年每工工資1,450元，調整至每工工資1,520元，或按現有水平每工增加70元，或上調5%
- 半熟練技工(中工)：
- 每工工資1,140元或按現有水平每工增加70元
- 見習技工(學徒/白紙)：
- 每工工資760元，或按現有水平每工增加70元
- 持牌熟練技工(大工)：
- 月薪調整：
- 按現有有工資增加5%
- 有特殊技術及特殊工作情況由勞資雙方協商，車船交通費另議
- 日薪薪酬：
- 空調製冷行業工人：
- 日薪薪酬：
- 持牌熟練技工(大工)：
- 從2019年每工工資1,370元，調整至每工工資1,450元
- 半熟練技工(中工)：
- 從2019年每工工資1,070元，調整至每工工資1,130元
- 助理員：
- 從2019年每工工資900元，調整至每工工資950元
- 持牌熟練技工(大工)：
- 月薪調整：
- 按現有有工資增加5%
- 有特殊技術及特殊工作情況由勞資雙方協商，車船交通費另議
- 日薪薪酬：
- 消防行業工人：(倡議)
- 日薪薪酬：
- 持牌熟練技工(大工)：
- 從2019年每工工資1,330元，調整至每工工資1,450元
- 半熟練技工(中工)：
- 從2019年每工工資1,100元，調整至每工工資1,200元
- 持牌熟練技工(大工)：
- 日薪薪酬：