機電業工會聯合會倡工友加薪 每工平均加5%至9%

疫情持續放緩，港府亦開始放寬入境要求，預期經濟逐漸恢復和機電工程面臨人手短缺，香港機電業工會聯合會屬下電器、空調制冷和消防提出薪酬調整方案，每工工資調升5%至9%。聯會指，工友凍薪兩年，提出加薪方案旨在為工友追回通脹應付生活開支，亦冀吸引人手應付基建項目。

其中港九電器工程電業器材職工會宣布，電器行業工人薪酬11月1日起，大工工資調整至1,520元或上調5%，亦提出中工和見習技工加薪。香港空調製冷業職工總會則宣布11月1日起，大工工資調整至1,450元、中工和助理員分別增至1,130元及950元。消防保安工程從業員協會稱正收集工友及行業持分者意見，希望爭取大工每工工資1,450元、中工每工1,200元，料今年可實施。

提出薪酬調整方案：