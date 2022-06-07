死因研訊｜菲傭在港工作時離世 胞妹作供稱姐生前曾投訴遭僱主虐待

2017年一名46歲菲傭在僱主家中昏迷，送院後過世，死因庭今日（7日）組成兩男三女的陪審團，召開死因研訊。事主的胞妹作供稱，事主來港後出現頭痛及背痛，亦發現她身形消瘦、變得蒼老，而且事主亦曾哭訴須每天凌晨3時起床，並常常被僱主喝令她工作，更禁止她在家中替換衛生巾，遂提出請辭並準備回鄉，未幾被發現在房間昏迷，送院不治。

死因庭於2019年曾發出死亡報告，認為毋需召開研訊。死者胞妹其後在非牟利組織協助下，向高院申請展開死因研訊獲批。

死者胞妹 Imelda Quinto Abong 透過視像形式作供，指死者在家中的11名兄弟姊妹中排名第 7 ，在20歲時曾患上腦膜炎，經古法治療後康復，胸背其後分別出現良性囊腫，曾施手術切除。她續指，死者來港前，曾於巴林和新加坡工作6年，除月經前稍有不適外，健康一直沒有太大問題。

死者於2016年12月來港，為黃姓僱主一家四口工作，她當時有輕微咳嗽，服藥後未有大礙。至翌年1月，事主開始向她泣訴自己需凌晨3時起床，準備少主上學所需及清潔全屋，每晚亦要清洗當天一家人替換的所有衣服。胞妹稱事主來港前，來經時會頭痛不適，身體虛弱，惟僱主卻不許她月經時在家更換衛生巾，要求她到附近公廁更換；飲食方面，事主要她完成所有工作才能進食，假如被僱主發現偷偷進食會捱罵，而且死者不信任僱主提供的食物，故自行購買餅乾和牛奶果腹。

死者生前曾向 外傭中介公司投訴

另外，死者曾向外傭中介公司投訴，惟職員只安慰指是適應期，並透露該傭主過往有不良紀錄，已遭數間中介公司列入黑名單。死者最終在同年3月19日請辭，並計劃於一個月通知期後回鄉。死者隨後曾傳送一個錄音訊息予她，但沒有錄到任何聲音，直至4月4日得知其死訊。

研訊結束前，死因裁判官透露，事件中的僱主於今年2月離港，無法出庭作供，只能提供書面供詞。他又指，曾提議提早展開研訊，以讓僱主出庭作供，但遭死者家屬律師拒絕，未有透露原因。